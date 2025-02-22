22 февраля 2025

В Ватикане заявили о критическом состоянии Папы Римского

Госпитализированному Папе Римскому сделали переливание крови
© Служба новостей «URA.RU»
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Папе Римскому потребовалось переливание крови
Папе Римскому потребовалось переливание крови Фото:

Состояние Папы Римского Франциска продолжает оставаться критическим. В связи с ухудшением здоровья ему потребовалась дополнительная медицинская помощь, включая переливание крови. Об этом сообщили в службе печати Ватикана.

«Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, поэтому, как вчера было заявлено, Папа не находится вне опасности. Сегодня утром Папе Франциску понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, который также потребовал применения высокопоточной оксигенотерапии», — говорится в заявлении на сайте Vaticannews. Там уточнили, что новые анализы крови также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, что потребовало переливания крови.

19 февраля Папа Римский Франциск был доставлен в больницу в связи с легочной инфекцией, усложненной двусторонней пневмонией. В настоящее время он проходит интенсивное лечение, направленное на борьбу с полимикробной инфекцией, которая развилась на фоне бронхоэктазов и астматического бронхита. Несмотря на серьезность состояния, Франциск сохраняет положительный настрой, продолжает уделять время молитве и чтению. Кардинал Джанфранко Равази выразил опасения, что из-за проблем со здоровьем Папа может рассмотреть возможность отречения от своего поста.

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Состояние Папы Римского Франциска продолжает оставаться критическим. В связи с ухудшением здоровья ему потребовалась дополнительная медицинская помощь, включая переливание крови. Об этом сообщили в службе печати Ватикана. «Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, поэтому, как вчера было заявлено, Папа не находится вне опасности. Сегодня утром Папе Франциску понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, который также потребовал применения высокопоточной оксигенотерапии», — говорится в заявлении на сайте Vaticannews. Там уточнили, что новые анализы крови также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, что потребовало переливания крови. 19 февраля Папа Римский Франциск был доставлен в больницу в связи с легочной инфекцией, усложненной двусторонней пневмонией. В настоящее время он проходит интенсивное лечение, направленное на борьбу с полимикробной инфекцией, которая развилась на фоне бронхоэктазов и астматического бронхита. Несмотря на серьезность состояния, Франциск сохраняет положительный настрой, продолжает уделять время молитве и чтению. Кардинал Джанфранко Равази выразил опасения, что из-за проблем со здоровьем Папа может рассмотреть возможность отречения от своего поста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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