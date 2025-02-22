22 февраля 2025

Украина сделает предложение РФ во время переговоров

Киев подготовил предложение по обмену «всех на всех» на случай переговоров с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний обмен пленными произошел 5 февраля
Последний обмен пленными произошел 5 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Координационный штаб по обращению с военнопленными, Министерство иностранных дел и Офис президента Украины разработали совместные предложения для обмена военнопленными на принципе «всех на всех» с Россией. Об этом стало известно из интервью руководителя Секретариата Координационного штаба Богдана Охрименко агентству Укринформ.

«Председатель Координационного штаба Кирилл Алексеевич Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом) в контакте с Президентом Украины. Соответственно, работа, которая ведется Офисом Президента и Министерством иностранных дел, а также Коордштабом, скоординирована», — отметил Охрименко. По его словам, украинская сторона регулярно подчеркивает необходимость и возможность проведения обмена по формуле «всех на всех».

5 февраля состоялся масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной, в рамках которого каждая из сторон вернула себе по 150 военнослужащих. Согласно информации от Министерства обороны, этот обмен был результатом продолжительных переговоров. В настоящий момент освобожденные из украинского плена российские солдаты находятся на территории Беларуси, где им предоставляется необходимая медицинская и психологическая поддержка.

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Координационный штаб по обращению с военнопленными, Министерство иностранных дел и Офис президента Украины разработали совместные предложения для обмена военнопленными на принципе «всех на всех» с Россией. Об этом стало известно из интервью руководителя Секретариата Координационного штаба Богдана Охрименко агентству Укринформ. «Председатель Координационного штаба Кирилл Алексеевич Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом) в контакте с Президентом Украины. Соответственно, работа, которая ведется Офисом Президента и Министерством иностранных дел, а также Коордштабом, скоординирована», — отметил Охрименко. По его словам, украинская сторона регулярно подчеркивает необходимость и возможность проведения обмена по формуле «всех на всех». 5 февраля состоялся масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной, в рамках которого каждая из сторон вернула себе по 150 военнослужащих. Согласно информации от Министерства обороны, этот обмен был результатом продолжительных переговоров. В настоящий момент освобожденные из украинского плена российские солдаты находятся на территории Беларуси, где им предоставляется необходимая медицинская и психологическая поддержка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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