Украина сделает предложение РФ во время переговоров

Координационный штаб по обращению с военнопленными, Министерство иностранных дел и Офис президента Украины разработали совместные предложения для обмена военнопленными на принципе «всех на всех» с Россией. Об этом стало известно из интервью руководителя Секретариата Координационного штаба Богдана Охрименко агентству Укринформ.
«Председатель Координационного штаба Кирилл Алексеевич Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом) в контакте с Президентом Украины. Соответственно, работа, которая ведется Офисом Президента и Министерством иностранных дел, а также Коордштабом, скоординирована», — отметил Охрименко. По его словам, украинская сторона регулярно подчеркивает необходимость и возможность проведения обмена по формуле «всех на всех».
5 февраля состоялся масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной, в рамках которого каждая из сторон вернула себе по 150 военнослужащих. Согласно информации от Министерства обороны, этот обмен был результатом продолжительных переговоров. В настоящий момент освобожденные из украинского плена российские солдаты находятся на территории Беларуси, где им предоставляется необходимая медицинская и психологическая поддержка.
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