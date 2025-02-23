Названы самые энергозатратные бытовые приборы в квартире

Электроплиты и кондиционеры являются самыми энергозатратными приборами в домашних условиях по сравнению с другой бытовой техникой. Об этом сообщил доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Калачев.
«Наиболее высоким энергопотреблением отличается бытовая электроплита: при использовании всех четырех конфорок и духовки — 6-8 кВт, однако при обычном приготовлении пищи потребители пользуются одновременно только одной или несколькими конфорками, поэтому в среднем потребляемая мощность может составлять 1,5-4,5 кВт, хотя при использовании одной самой маломощной конфорки это может быть и всего 0,6-0,8 кВт», — рассказал Калачев в интервью РИА Новости. Кондиционеры также относятся к устройствам с высоким уровнем энергопотребления. В режиме охлаждения они могут потреблять от 0,6 до 2,5 кВт электроэнергии, в зависимости от модели и выбранного режима работы.
Кроме того, Сергей Калачев также отметил различия в продолжительности использования кондиционеров по регионам, что связано с климатическими условиями. Например, в Москве активное использование кондиционера обычно не превышает один месяц в году, а ежедневная работа прибора ограничивается максимум восьмью часами.
Эксперт отметил, что обогреватели воздуха относятся к категории энергоемких устройств. В ходе их эксплуатации потребление электроэнергии может варьироваться от 0,7 до 2 кВт. Существуют модели с меньшей мощностью, до 0,5 кВт, однако их эффективность для обогрева помещений площадью 10-15 квадратных метров оказывается недостаточной.
Ранее владельцы частных домов были сильно удивлены резким увеличением тарифов на электроэнергию. Согласно сообщению telegram-канала Shot, стоимость электричества в последнее время возросла в 2,5–3 раза, что привело к тому, что счета за электричество достигли до 50 тысяч рублей в месяц. В пресс-службе российского правительства сообщили, что кабмин принял постановление, предполагающее пересчет стоимости электроэнергии с начала 2025 года для проживающих в домах, оборудованных электроотопительными установками, передает RT.
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