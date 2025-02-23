В Часовом Яре десантники эвакуировали раненого механика под ударами дронов

В Часовом Яре, где ведутся бои за Донбасс, десантники 98-й дивизии ВДВ спасли раненого механика-водителя. В ходе операции военнослужащие не только эвакуировали пострадавшего из-под огня, но и обеспечили защиту от дронов-камикадзе.
«В городе Часов Яр ... группа десантников 98-й дивизии ВДВ с риском для жизни перенесла раненого механика-водителя поврежденной техники в безопасное место, а позже прикрыла от атакующих дронов-камикадзе...» — пишет РИА Новости. В распоряжении агентства также есть соответствующие кадры.
На видео, снятом нашлемной камерой одного из десантников, видна критическая ситуация: механик-водитель падает с бронетехники, которая теряет управление. Группа десантников немедленно приступила к эвакуации пострадавшего, осознавая приближение дронов-камикадзе.
Помимо спасения раненого, десантники успешно защитили и поврежденную бронетехнику. Они отбили несколько атак дронов и обеспечили ее безопасный отвод. Командование дивизии уже выразило намерение представить группу бойцов к наградам за проявленную храбрость и профессионализм в условиях реального боя.
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