В Часовом Яре десантники эвакуировали раненого механика под ударами дронов

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В Часовом Яре десантники спасли раненого механика и отбились от роя дронов
В Часовом Яре десантники спасли раненого механика и отбились от роя дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Часовом Яре, где ведутся бои за Донбасс, десантники 98-й дивизии ВДВ спасли раненого механика-водителя. В ходе операции военнослужащие не только эвакуировали пострадавшего из-под огня, но и обеспечили защиту от дронов-камикадзе.

«В городе Часов Яр ... группа десантников 98-й дивизии ВДВ с риском для жизни перенесла раненого механика-водителя поврежденной техники в безопасное место, а позже прикрыла от атакующих дронов-камикадзе...» — пишет РИА Новости. В распоряжении агентства также есть соответствующие кадры.

На видео, снятом нашлемной камерой одного из десантников, видна критическая ситуация: механик-водитель падает с бронетехники, которая теряет управление. Группа десантников немедленно приступила к эвакуации пострадавшего, осознавая приближение дронов-камикадзе.

Помимо спасения раненого, десантники успешно защитили и поврежденную бронетехнику. Они отбили несколько атак дронов и обеспечили ее безопасный отвод. Командование дивизии уже выразило намерение представить группу бойцов к наградам за проявленную храбрость и профессионализм в условиях реального боя.

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В Часовом Яре, где ведутся бои за Донбасс, десантники 98-й дивизии ВДВ спасли раненого механика-водителя. В ходе операции военнослужащие не только эвакуировали пострадавшего из-под огня, но и обеспечили защиту от дронов-камикадзе. «В городе Часов Яр ... группа десантников 98-й дивизии ВДВ с риском для жизни перенесла раненого механика-водителя поврежденной техники в безопасное место, а позже прикрыла от атакующих дронов-камикадзе...» — пишет РИА Новости. В распоряжении агентства также есть соответствующие кадры. На видео, снятом нашлемной камерой одного из десантников, видна критическая ситуация: механик-водитель падает с бронетехники, которая теряет управление. Группа десантников немедленно приступила к эвакуации пострадавшего, осознавая приближение дронов-камикадзе. Помимо спасения раненого, десантники успешно защитили и поврежденную бронетехнику. Они отбили несколько атак дронов и обеспечили ее безопасный отвод. Командование дивизии уже выразило намерение представить группу бойцов к наградам за проявленную храбрость и профессионализм в условиях реального боя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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