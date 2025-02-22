В Перми масштабный монумент участникам спецоперации торжественно открыт в сквере у «Дома чекистов». Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества.
«23 февраля, Сибирская, 32 — открытие памятника участникам СВО. В открытии памятника участвуют губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин», — сообщалось в плане мероприятий главы края, предоставленном журналистам.
Пользователи соцсетей рассказали, что несмотря на мороз пришло много жителей. Женщины держали портреты своих героев, которые отдали жизнь, защищая Родину. Участники СВО возлагали цветы и делились воспоминаниями о павших сослуживцах.
Ранее URA.RU рассказывало о памятнике, автором которого стал скульптор Алексей Залазаев. Общая высота композиции составит 7,2 метра. Она состоит из нескольких фигур, а главная представляет собой воина-знаменосца с флагом Христа с текстом «Мы русские, с нами бог».
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