22 февраля 2025
21 февраля 2025

Главный памятник героям СВО открыли в Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Монумент посвящен героям СВО
Монумент посвящен героям СВО Фото:

В Перми масштабный монумент участникам спецоперации торжественно открыт в сквере у «Дома чекистов». Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества.

«23 февраля, Сибирская, 32 — открытие памятника участникам СВО. В открытии памятника участвуют губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин», — сообщалось в плане мероприятий главы края, предоставленном журналистам.

Пользователи соцсетей рассказали, что несмотря на мороз пришло много жителей. Женщины держали портреты своих героев, которые отдали жизнь, защищая Родину. Участники СВО возлагали цветы и делились воспоминаниями о павших сослуживцах.

Ранее URA.RU рассказывало о памятнике, автором которого стал скульптор Алексей Залазаев. Общая высота композиции составит 7,2 метра. Она состоит из нескольких фигур, а главная представляет собой воина-знаменосца с флагом Христа с текстом «Мы русские, с нами бог».

На открытие памятника в честь участников СВО пришло много людей
На открытие памятника в честь участников СВО пришло много людей
Фото:

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В Перми масштабный монумент участникам спецоперации торжественно открыт в сквере у «Дома чекистов». Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества. «23 февраля, Сибирская, 32 — открытие памятника участникам СВО. В открытии памятника участвуют губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин», — сообщалось в плане мероприятий главы края, предоставленном журналистам. Пользователи соцсетей рассказали, что несмотря на мороз пришло много жителей. Женщины держали портреты своих героев, которые отдали жизнь, защищая Родину. Участники СВО возлагали цветы и делились воспоминаниями о павших сослуживцах. Ранее URA.RU рассказывало о памятнике, автором которого стал скульптор Алексей Залазаев. Общая высота композиции составит 7,2 метра. Она состоит из нескольких фигур, а главная представляет собой воина-знаменосца с флагом Христа с текстом «Мы русские, с нами бог».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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