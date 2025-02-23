В Кремле объяснили отношение Трампа к Зеленскому

Песков: реакция Трампа на Зеленского была ожидаемой
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Реакция Трампа на Зеленского ожидаема, заявил Песков
Реакция Трампа на Зеленского ожидаема, заявил Песков Фото:

Крайне жесткая риторика американского лидера Дональда Трампа в адрес главы Украины Владимира Зеленского является ответом на некорректные высказывания последнего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Крайне жесткая риторика со стороны президента США в адрес Зеленского... Послушайте, Зеленский допускает некорректное высказывание в адрес глав государств, делает это неоднократно», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, объясняя отношение Трампа к Зеленскому. Интервью с представителем Кремля журналист выложил в своем telegram-канале.

По мнению пресс-секретаря российского лидера, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе, также как и его администрация и соратники. И Трамп не исключение.

Песков также обратил внимание на важность анализа текущей ситуации для перспектив мирных переговоров. Он уточнил, что российская сторона остается открытой для диалога и стремится к реализации политической воли двух глав государств, договоренности о которой были достигнуты в ходе последних встреч.

По мнению западных СМИ, Трамп критикует украинского лидера из-за того, что тот содействовал его импичменту во время первого президентского срока. При этом глава Штатов испытывает «уважение, граничащее с восхищением» по отношению к президенту России Владимиру Путину. 

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Крайне жесткая риторика американского лидера Дональда Трампа в адрес главы Украины Владимира Зеленского является ответом на некорректные высказывания последнего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Крайне жесткая риторика со стороны президента США в адрес Зеленского... Послушайте, Зеленский допускает некорректное высказывание в адрес глав государств, делает это неоднократно», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, объясняя отношение Трампа к Зеленскому. Интервью с представителем Кремля журналист выложил в своем telegram-канале. По мнению пресс-секретаря российского лидера, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе, также как и его администрация и соратники. И Трамп не исключение. Песков также обратил внимание на важность анализа текущей ситуации для перспектив мирных переговоров. Он уточнил, что российская сторона остается открытой для диалога и стремится к реализации политической воли двух глав государств, договоренности о которой были достигнуты в ходе последних встреч. По мнению западных СМИ, Трамп критикует украинского лидера из-за того, что тот содействовал его импичменту во время первого президентского срока. При этом глава Штатов испытывает «уважение, граничащее с восхищением» по отношению к президенту России Владимиру Путину. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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