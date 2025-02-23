ВСУ четыре раза за сутки пытались контратаковать Курскую область

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ВСУ предприняло несколько атак на Курскую область, заявили в Минобороны РФ
ВСУ предприняло несколько атак на Курскую область, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военные подразделения группировки «Север» успешно отразили четыре попытки контратаки ВСУ в Курской области и нанесли значительные поражения формированиям украинских войск. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«В ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Первый Княжий, Куриловка, Лебедевка, Марьевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина, Суджа и Южный», — сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что в отражении четырех атак противника участвовали бойцы группировки войск «Север».

В результате применения оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийских обстрелов были нанесены удары по живой силе и военной технике противника. Повреждения зарегистрированы в шести населенных пунктах Курской области и 12 населенных пунктах Сумской области Украины.

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Военные подразделения группировки «Север» успешно отразили четыре попытки контратаки ВСУ в Курской области и нанесли значительные поражения формированиям украинских войск. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. «В ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Первый Княжий, Куриловка, Лебедевка, Марьевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина, Суджа и Южный», — сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что в отражении четырех атак противника участвовали бойцы группировки войск «Север». В результате применения оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийских обстрелов были нанесены удары по живой силе и военной технике противника. Повреждения зарегистрированы в шести населенных пунктах Курской области и 12 населенных пунктах Сумской области Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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