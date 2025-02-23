Военкоры заявили об освобождении Марьевки в Курской области: карта СВО на 23 февраля

Российские силы взяли под контроль значительную часть поселка Тополи в Харьковской области. Кроме того, российские войска освободили хутор Марьевка, расположенный в Суджанском районе Курской области. Также над РФ успешно уничтожено 20 БПЛА ВСУ. Кроме того, сообщается о нанесении массированного удара по Украине с применением более 200 ударных дронов типа «Герань». Карта спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU.
Купянско-Харьковское направление
На Купянско-Харьковском направлении российская армия добилась значительных успехов, захватив большую часть населенного пункта Тополи в Харьковской области. Прорыв произошел в результате операций на западном берегу реки Оскол, где российские подразделения смогли вытеснить украинские войска.
Согласно информации telegram-канала «Военкоры Русской Весны», российские войска ворвались в Тополи и установили контроль над основной частью этого населенного пункта. Источники также указывают, что украинские военные аналитики подтверждают, что большая часть Тополи находится под контролем российских сил.
Луганское направление
Российские вооруженные силы взяли под свой контроль ключевой оборонительный объект в Белогоровке (ЛНР), который являлся стратегической точкой для украинских военных. Захват бункера позволил РФ обеспечить контроль над местным карьером и улучшить свои позиции для проведения маневренной обороны.
Украинские военные аналитики подтверждают, что ВСУ были вынуждены покинуть этот населенный пункт. Отмечается, что украинские силы на протяжении более двух лет удерживали оборону в разрушенной Белогоровке, в том числе контролировали район Мелового Карьера.
Отмечается, что после начала переговоров между США и Россией по урегулированию ситуации на Украине усилились обстрелы со стороны ВСУ по прифронтовым зонам ЛНР. Об этом сообщает военный аналитик Андрей Марочко. Он связывает увеличение интенсивности боевых действий с желанием Киева подчеркнуть свою роль на международной арене.
Кураховское направление
Российские военные успешно осуществили эвакуацию приблизительно 10 гражданских лиц, включая детей, из населенного пункта Улаклы в ДНР, который подвергся обстрелам. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что украинские военные, отступая перед продвижением ВС РФ, стреляют по гражданским лицам, отказывающимся переехать на территорию Украины.
Эвакуация проводилась в условиях продолжающихся атак со стороны украинских сил, которые использовали артиллерию и дроны. ВСУ было известно о наличии среди эвакуируемых двух малолетних детей. Процесс спасения длился более одних суток, в течение которых военные проводили жителей через подвалы и разрушенные здания. В конечном итоге российские военнослужащие транспортировали жителей села в центр временного размещения, где им были предоставлены одежда, питание и места для сна.
Российские регионы
ВС РФ освободили курскую Марьевку
Военные корреспонденты сообщили о том, что российские силы освободили хутор Марьевка, находящийся в Суджанском районе Курской области. Информация об этом была опубликована в telegram-канале «Операция Z: военкоры Русской весны». По данным канала, операцию по освобождению осуществила 34-я гвардейская мотострелковая бригада горного профиля. В ходе операции были проведены зачистки на территории населенного пункта. Официальных подтверждений или комментариев от Минобороны России пока не поступало.
Над РФ ночью сбиты 20 БПЛА
В минувшую ночь, 23 февраля, средства ПВО России успешно сбили 20 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Это произошло над территориями шести российских областей, как сообщает Минобороны РФ. Инциденты зафиксированы в Орловской, Белгородской, Курской, Липецкой, Тульской и Воронежской областях.
В Орловской области было уничтожено пять дронов, в Белгородской и Курской областях — по четыре. В Липецкой области сбиты три беспилотника, а в Тульской и Воронежской — по два.
Утром над Россией уничтожили 10 дронов ВСУ
Утром 23 февраля с 6:00 до 8:15 по московскому времени российские средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников. Подавление БПЛА происходило в нескольких регионах: шесть дронов были уничтожены над Орловской областью, три — над Тульской и один — над Курской областью.
Удары по Украине
Украина под ударами «Гераней»
В результате серии атак на Украину было выпущено свыше 200 ударных дронов «Герань». Отмечается, что целью атак стали не только Киев, но и другие области страны.
В ночь на 23 февраля жители Киева ощутили серию взрывов. Согласно данным, опубликованным на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в городе был активирован режим предупреждения о воздушной угрозе. Воздушная тревога была объявлена также в девяти других областях, которые были отнесены к красной зоне.
ВС РФ поразили склады ВСУ около Житомира
Утром 23 февраля были поражены складские помещения в поселке Черняхов, который находится в пригороде Житомира на Украине. По информации координатора пророссийского подполья в Николаеве Сергея Лебедева, в результате атаки началась интенсивная детонация. Он также уточнил, что взрывы произошли на территории складов логистической компании «Новая почта», расположенных у железнодорожной станции Горбаши. По его словам, эти помещения использовались ВСУ для военных целей.
От Минобороны РФ официальных комментариев по данному инциденту не поступало. В российском ведомстве ранее неоднократно заявляли, что целью атак ВС РФ являются исключительно военные объекты или объекты, связанные с военной инфраструктурой Украины.
Поздравления защитников Отечества
Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что проведение спецоперации стало необходимостью для защиты российских граждан и территориальной целостности страны. Об этом он заявил в своем обращении в честь Дня защитника Отечества.
Также Медведев подчеркнул, что российский народ демонстрирует единство в противостоянии с агрессором, который поддерживается иностранным оружием. Зампред СБР выразил уверенность в скорой победе России в этом конфликте.
Матвиенко
В ходе торжественного обращения к защитникам Отечества спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что цель российской спецоперации на Украине заключается в устранении неонацизма и создании условий для долгосрочного мира. По словам Матвиенко, Россия стремится не только к ликвидации неонацистских элементов, но и к обеспечению стабильного и справедливого мирного устройства, которое будет выгодно как для РФ, так и для всего мирового сообщества.
Спикер также подчеркнула, что российская военная операция не имеет целей территориального завоевания или экспансии и отметила отсутствие военных преступлений со стороны российских войск в отличие от действий ВСУ. Кроме того, Матвиенко выразила мнение о том, что мировое сообщество постепенно начинает понимать и признавать реальные цели и задачи спецоперации, несмотря на то, что этот процесс происходит медленно.
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