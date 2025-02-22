22 февраля 2025

Богатым уловом похвастался курганец у деревни Галкино. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбака ждала удача на реке Тобол
Рыбака ждала удача на реке Тобол Фото:

Житель Кургана за несколько часов наловил кучу рыбы на реке Тобол у деревни Галкино 2. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«На реке Тобол у деревни Галкино 2 рыбачил с утра и до 14 часов дня. Поймал крупных лещей», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Ранее любитель зимней рыбалки похвастался, что за три часа наловил много рыбы на озере Дубровном в Мишкинском округе (Курганская область). Там хорошо клевали караси. 

Отличный улов ждал рыбака
Отличный улов ждал рыбака
Фото:

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Житель Кургана за несколько часов наловил кучу рыбы на реке Тобол у деревни Галкино 2. Об этом мужчина рассказал в соцсети. «На реке Тобол у деревни Галкино 2 рыбачил с утра и до 14 часов дня. Поймал крупных лещей», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. Ранее любитель зимней рыбалки похвастался, что за три часа наловил много рыбы на озере Дубровном в Мишкинском округе (Курганская область). Там хорошо клевали караси. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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