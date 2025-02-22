Рыбака ждала удача на реке Тобол
Житель Кургана за несколько часов наловил кучу рыбы на реке Тобол у деревни Галкино 2. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«На реке Тобол у деревни Галкино 2 рыбачил с утра и до 14 часов дня. Поймал крупных лещей», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Ранее любитель зимней рыбалки похвастался, что за три часа наловил много рыбы на озере Дубровном в Мишкинском округе (Курганская область). Там хорошо клевали караси.
Отличный улов ждал рыбака
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