21 февраля 2025

Курганец за три часа наловил кучу рыбы на озере Дубровном

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Хорошо клевал карась на озере
Хорошо клевал карась на озере Фото:

Любитель зимней рыбалки похвастался, что за три часа наловил много рыбы на озере Дубровном в Мишкинском округе (Курганская область). Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«За три часа наловил рыбы больше десяти килограммов на Дубровном. А другие и больше 15 килограммов выловили», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте».

Ранее житель Кургана за несколько часов наловил кучу рыбы на реке Тобол у Бурово-Петровского моста. Там хорошо клевали караси.

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Любитель зимней рыбалки похвастался, что за три часа наловил много рыбы на озере Дубровном в Мишкинском округе (Курганская область). Об этом мужчина рассказал в соцсети. «За три часа наловил рыбы больше десяти килограммов на Дубровном. А другие и больше 15 килограммов выловили», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». Ранее житель Кургана за несколько часов наловил кучу рыбы на реке Тобол у Бурово-Петровского моста. Там хорошо клевали караси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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