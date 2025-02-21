Курганец за три часа наловил кучу рыбы на озере Дубровном

Хорошо клевал карась на озере
Любитель зимней рыбалки похвастался, что за три часа наловил много рыбы на озере Дубровном в Мишкинском округе (Курганская область). Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«За три часа наловил рыбы больше десяти килограммов на Дубровном. А другие и больше 15 килограммов выловили», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте».
Ранее житель Кургана за несколько часов наловил кучу рыбы на реке Тобол у Бурово-Петровского моста. Там хорошо клевали караси.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!