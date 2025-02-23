FT: США сделали уступки Украине в сделке о минеральных богатствах

США сделали уступки Украине в рамках соглашения о минеральных богатствах. В черновой вариант документа не включены положения о стопроцентном американском контроле над будущим инвестиционным фондом. Об этом сообщила Financial Times.
По информации FT, изменение условий произошло после того, как Украина отклонила первоначальное предложение Вашингтона. Источник издания уточнил, что «Украина подпишет договор только после получения гарантий безопасности со стороны США».
Ранее сообщалось, глава США Дональд Трамп предложил главе Украине Владимиру Зеленском заключить соглашение о разработке полезных ископаемых. В Киеве отказались его подписывать, поскольку в документе есть пункты, вызывающие опасения.
По мере развития событий, США выдвинули новые требования Украине по сделке с полезными ископаемыми. От Украины потребовали отказаться от части доходов от портов и другой инфраструктуры в пользу специального фонда, который должен накапливать средства до достижения 500 млрд долларов.
Договор об использовании полезных ископаемых, заключенный между США и Украиной, будет подписан в период с 24 по 28 февраля. О каких полезных ископаемых идет речь, их местоположение на карте — в материале URA.RU.
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