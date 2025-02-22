Стало известно, за что Путин присвоил челябинскому офицеру звание Герой России

Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации 11 участникам СВО, среди них наш земляк из Южноуральска (Челябинская область) Александр Пузанов. В Минобороны РФ сообщили, за что лейтенант удостоился высокой награды.
«В населённом пункте Синьковка Харьковской области офицер Пузанов в составе экипажа вертолета осуществил движение на предельно малой высоте, благодаря чему удалось навести ракеты на боевую технику противника. За время участия в СВО старший лейтенант Пузанов совершил множество успешных боевых вылетов на Ми-28 НМ, обеспечив выполнение сложнейших задач на разных направлениях», — говорится в заявлении Минобороны РФ.
Во время торжественной церемонии в Кремле Путин заявил новым героям России, что страна гордится их подвигами и вкладом в дело защиты Отечества. По его словам, среди награжденных — солдаты и офицеры, которые участвовали в спецоперации с первых дней и месяцев ее проведения.
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