22 февраля 2025
21 февраля 2025

Стало известно, за что Путин присвоил челябинскому офицеру звание Герой России

Путин присвоил челябинскому летчику Пузанову звание Герой России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среди награжденных героев наш земляк из Южноуральска
Среди награжденных героев наш земляк из Южноуральска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации 11 участникам СВО, среди них наш земляк из Южноуральска (Челябинская область) Александр Пузанов. В Минобороны РФ сообщили, за что лейтенант удостоился высокой награды.

«В населённом пункте Синьковка Харьковской области офицер Пузанов в составе экипажа вертолета осуществил движение на предельно малой высоте, благодаря чему удалось навести ракеты на боевую технику противника. За время участия в СВО старший лейтенант Пузанов совершил множество успешных боевых вылетов на Ми-28 НМ, обеспечив выполнение сложнейших задач на разных направлениях», — говорится в заявлении Минобороны РФ. 

Во время торжественной церемонии в Кремле Путин заявил новым героям России, что страна гордится их подвигами и вкладом в дело защиты Отечества. По его словам, среди награжденных — солдаты и офицеры, которые участвовали в спецоперации с первых дней и месяцев ее проведения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации 11 участникам СВО, среди них наш земляк из Южноуральска (Челябинская область) Александр Пузанов. В Минобороны РФ сообщили, за что лейтенант удостоился высокой награды. «В населённом пункте Синьковка Харьковской области офицер Пузанов в составе экипажа вертолета осуществил движение на предельно малой высоте, благодаря чему удалось навести ракеты на боевую технику противника. За время участия в СВО старший лейтенант Пузанов совершил множество успешных боевых вылетов на Ми-28 НМ, обеспечив выполнение сложнейших задач на разных направлениях», — говорится в заявлении Минобороны РФ.  Во время торжественной церемонии в Кремле Путин заявил новым героям России, что страна гордится их подвигами и вкладом в дело защиты Отечества. По его словам, среди награжденных — солдаты и офицеры, которые участвовали в спецоперации с первых дней и месяцев ее проведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...