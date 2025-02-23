23 февраля 2025

Папа Римский получает большие дозы кислорода

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Дыхание Папы Римского Франциска поддерживают при помощи кислорода
Дыхание Папы Римского Франциска поддерживают при помощи кислорода Фото:

Папе Римскому Франциску продолжают постоянно подавать кислород в дыхательные пути. Терапию проводят через носовые канюли, сообщило Il Messaggero со ссылкой на внутренние источники в Ватикане.

«Папа продолжает использовать данные приспособления для поддержки дыхания. Это свидетельствует о необходимости в подаче дополнительного кислорода», — написало издание Il Messaggero.

По информации от источников, ранее возникший респираторный кризис был преодолен. Папу Римского госпитализировали с легочной инфекцией 19 февраля. Медики оценивал его состояние как критическое. Они прибегли к переливанию крови. Кардинал Джанфранко Равази заявил представителям СМИ, что Франциск может отречься от престола, пишет «Национальная служба новостей».

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Папе Римскому Франциску продолжают постоянно подавать кислород в дыхательные пути. Терапию проводят через носовые канюли, сообщило Il Messaggero со ссылкой на внутренние источники в Ватикане. «Папа продолжает использовать данные приспособления для поддержки дыхания. Это свидетельствует о необходимости в подаче дополнительного кислорода», — написало издание Il Messaggero. По информации от источников, ранее возникший респираторный кризис был преодолен. Папу Римского госпитализировали с легочной инфекцией 19 февраля. Медики оценивал его состояние как критическое. Они прибегли к переливанию крови. Кардинал Джанфранко Равази заявил представителям СМИ, что Франциск может отречься от престола, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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