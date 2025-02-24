Президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать долги перед США из-за страха. Иначе ему придется признать, что он продал Украину сразу трем хозяевам. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Зеленский не признает колоссальные финансовые долги перед Вашингтоном из-за страха. Ведь тогда придется признать, что он подло многократно продал Украину и ее народ одновременно трем хозяевам: европейцам, англичанам и США», — сказал РИА Новости Шеремет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже отказывался от соглашения с США по разработке редкоземельных ископаемых. Сделка предусматривала отказ Киева от части доходов в пользу специального фонда, что вызвало недовольство украинской стороны.
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