В ГД рассказали о страхах Зеленского

Депутат Шеремет: Зеленскому придется признаться в продаже Украины
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Зеленский опасается, что ему придется признаться в продаже Украины
Зеленский опасается, что ему придется признаться в продаже Украины Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать долги перед США из-за страха.  Иначе ему придется признать, что он продал Украину сразу трем хозяевам. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Зеленский не признает колоссальные финансовые долги перед Вашингтоном из-за страха. Ведь тогда придется признать, что он подло многократно продал Украину и ее народ одновременно трем хозяевам: европейцам, англичанам и США», — сказал РИА Новости Шеремет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже отказывался от соглашения с США по разработке редкоземельных ископаемых. Сделка предусматривала отказ Киева от части доходов в пользу специального фонда, что вызвало недовольство украинской стороны. 

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Президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать долги перед США из-за страха.  Иначе ему придется признать, что он продал Украину сразу трем хозяевам. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Зеленский не признает колоссальные финансовые долги перед Вашингтоном из-за страха. Ведь тогда придется признать, что он подло многократно продал Украину и ее народ одновременно трем хозяевам: европейцам, англичанам и США», — сказал РИА Новости Шеремет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже отказывался от соглашения с США по разработке редкоземельных ископаемых. Сделка предусматривала отказ Киева от части доходов в пользу специального фонда, что вызвало недовольство украинской стороны. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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