В США раскрыли детали сделки с Украиной по использованию редкоземельных ископаемых

Минфин США: сделка с Киевом по добыче ископаемых не включает военные гарантии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В США заявили, что сделка по ископаемым не предполагает военных гарантий для Киева
В США заявили, что сделка по ископаемым не предполагает военных гарантий для Киева Фото:

Сделка между США и Украиной по использованию редкоземельных ископаемых не включает военные гарантии для Киева. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Я ожидаю, что [глава Украины Владимир] Зеленский подпишет [сделку]. Она не включает военные гарантии», — сказал Бессент. Подробностями о сделке с Украиной он поделился он в эфире телеканала Fox News.

Сделка, по словам Бессента, предусматривает значительные экономические вложения со стороны США, что должно способствовать устойчивому развитию Украины. Министр также упомянул о возможном развертывании войск европейских стран, но без участия НАТО.

Ранее США предложили Украине заключить соглашение о разработке полезных ископаемых. Зеленский не согласился с изначальными требованиями Вашингтона и отказался от сделки. 

Позже Вашингтон пересмотрел свое предложение. В рамках сделки Киев попросили отказаться от части доходов в пользу специального фонда. Предполагалось, что туда отойдет 500 миллиардов долларов за оказанную Киеву помощь в конфликте с Россией. Как в мире отреагировали на требования Трампа к Зеленскому — в материале URA.RU.

Сделку должны были подписать в период с 24 по 28 февраля. Однако Зеленский и в этот раз отказался от предложение США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сделка между США и Украиной по использованию редкоземельных ископаемых не включает военные гарантии для Киева. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. «Я ожидаю, что [глава Украины Владимир] Зеленский подпишет [сделку]. Она не включает военные гарантии», — сказал Бессент. Подробностями о сделке с Украиной он поделился он в эфире телеканала Fox News. Сделка, по словам Бессента, предусматривает значительные экономические вложения со стороны США, что должно способствовать устойчивому развитию Украины. Министр также упомянул о возможном развертывании войск европейских стран, но без участия НАТО. Ранее США предложили Украине заключить соглашение о разработке полезных ископаемых. Зеленский не согласился с изначальными требованиями Вашингтона и отказался от сделки.  Позже Вашингтон пересмотрел свое предложение. В рамках сделки Киев попросили отказаться от части доходов в пользу специального фонда. Предполагалось, что туда отойдет 500 миллиардов долларов за оказанную Киеву помощь в конфликте с Россией. Как в мире отреагировали на требования Трампа к Зеленскому — в материале URA.RU. Сделку должны были подписать в период с 24 по 28 февраля. Однако Зеленский и в этот раз отказался от предложение США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...