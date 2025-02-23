В США раскрыли детали сделки с Украиной по использованию редкоземельных ископаемых

Сделка между США и Украиной по использованию редкоземельных ископаемых не включает военные гарантии для Киева. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Я ожидаю, что [глава Украины Владимир] Зеленский подпишет [сделку]. Она не включает военные гарантии», — сказал Бессент. Подробностями о сделке с Украиной он поделился он в эфире телеканала Fox News.
Сделка, по словам Бессента, предусматривает значительные экономические вложения со стороны США, что должно способствовать устойчивому развитию Украины. Министр также упомянул о возможном развертывании войск европейских стран, но без участия НАТО.
Ранее США предложили Украине заключить соглашение о разработке полезных ископаемых. Зеленский не согласился с изначальными требованиями Вашингтона и отказался от сделки.
Позже Вашингтон пересмотрел свое предложение. В рамках сделки Киев попросили отказаться от части доходов в пользу специального фонда. Предполагалось, что туда отойдет 500 миллиардов долларов за оказанную Киеву помощь в конфликте с Россией. Как в мире отреагировали на требования Трампа к Зеленскому — в материале URA.RU.
Сделку должны были подписать в период с 24 по 28 февраля. Однако Зеленский и в этот раз отказался от предложение США.
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