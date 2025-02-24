Десятки британцев погибли из-за «Оземпика»

Более 80 жителей Великобритании умерли после использования препаратов для лечения сахарного диабета и похудения, включая «Оземпик» от Novo Nordisk и «Мунджаро» от Eli Lilly. Об этом говорят данные Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).
«Около 82 британцев скончались после применения препаратов для похудения и лечения диабета. Среди этих препаратов — „Оземпик“ и „Мунджаро“. Сообщается, что 18 человек умерли после использования „Мунджаро“, 29 человек — после препаратов „Оземпик“, „Вегови“ и „Ребелсас“, а еще 35 — после „Саксенды“ и „Виктозы“», — пишет британская газета Sun.
Дополнительные данные указывают, что 22 из умерших использовали препараты в первую очередь для похудения, а остальные 60 — для лечения типа 2 диабета. Эта информация актуальна на конец января текущего года, подчеркивает источник.
Ранее стало известно о том, что за 10 месяцев 2024 года жители России приобрели более миллиона пачек дженериков препарата «Оземпик». препарат используется для лечения диабета, однако активно продвигается звездами как средство для быстрого снижения веса.
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