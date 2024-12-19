Россияне потратили почти 6 миллиардов на дженерики «Оземпика»

За 10 месяцев 2024 года жители России приобрели более миллиона пачек дженериков препарата «Оземпик» (используется для лечения сахарного диабета, но активно продвигается голливудскими знаменитостями как средство для снижения веса). Об этом сообщают «Ведомости».
«Россияне за 10 месяцев 2024 г. потратили 5,9 млрд руб. на покупку более 1 млн пачек отечественных дженериков препарата оземпик. Речь идет о лекарствах семавик от компании „Герофарм“ и квинсента — от „Промомеда“, — цитируют „Ведомости“ статистику от DSM Group.
«Оземпик» применяется в лечении сахарного диабета второго типа и с 2022 года входил в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Однако в ноябре 2022 года компания Novo Nordisk уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок данного препарата в Россию.
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