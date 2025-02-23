В Тюмени построят центр серфинга

Новый развлекательный кластер будет специализироваться на пляжных видах спорта
В Тюмени в ближайшие годы может появиться центр серфинга. Об это говорили на встрече с потенциальным инвестором, который строил похожий объект в Москве, сообщает со ссылкой на инвестиционное агентство региона «РБК Тюмень».
«Комплекс будет выполнять роль спортивно-развлекательного кластера. Его посетители смогут заниматься различными активностями. Среди них — пляжный спорт и картинг», — приводит «РБК Тюмень» данные инвестагентства.
Отмечается, что в ближайшее время инвестор займется разработкой мастер-плана. Имя инвестора власти не оглашают.
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