23 февраля 2025

В Тюмени построят центр серфинга

Тюмень посетил потенциальный инвестор, который планирует построить серфинг-центр
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый развлекательный кластер будет специализироваться на пляжных видах спорта
Новый развлекательный кластер будет специализироваться на пляжных видах спорта Фото:

В Тюмени в ближайшие годы может появиться центр серфинга. Об это говорили на встрече с потенциальным инвестором, который строил похожий объект в Москве, сообщает со ссылкой на инвестиционное агентство региона «РБК Тюмень».

«Комплекс будет выполнять роль спортивно-развлекательного кластера. Его посетители смогут заниматься различными активностями. Среди них — пляжный спорт и картинг», — приводит «РБК Тюмень» данные инвестагентства.

Отмечается, что в ближайшее время инвестор займется разработкой мастер-плана. Имя инвестора власти не оглашают.

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В Тюмени в ближайшие годы может появиться центр серфинга. Об это говорили на встрече с потенциальным инвестором, который строил похожий объект в Москве, сообщает со ссылкой на инвестиционное агентство региона «РБК Тюмень». «Комплекс будет выполнять роль спортивно-развлекательного кластера. Его посетители смогут заниматься различными активностями. Среди них — пляжный спорт и картинг», — приводит «РБК Тюмень» данные инвестагентства. Отмечается, что в ближайшее время инвестор займется разработкой мастер-плана. Имя инвестора власти не оглашают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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