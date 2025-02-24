Мужчина, сбросивший в Крыму кошку с обрыва, объяснил свой поступок

Мужчину, который сбросил с обрыва проживающую на территории туристического объекта «Ласточкино гнездо» кошку, нашли. Свой поступок он объяснил тем, что животное «сопротивлялось» при попытке подержать его.
«[Кот] начал сопротивляться. Ой, вырываться», — передает ответ мужчины на вопрос о причине своих действий telegram-канал Baza. По его словам, кошке не понравилось то, что мужчина взял ее на руки.
Ранее URA.RU сообщало, что кошку Мусю с обрыва сбросил неизвестный. На его поиски выступили активисты и общественники. Животное было местной достопримечательностью. Сейчас мужчина доставлен в отделение ОМВД в Ялте.
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