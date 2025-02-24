Мужчина, сбросивший в Крыму кошку с обрыва, объяснил свой поступок

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По словам мужчины, кошка «вырывалась»
По словам мужчины, кошка «вырывалась» Фото:

Мужчину, который сбросил с обрыва проживающую на территории туристического объекта «Ласточкино гнездо» кошку, нашли. Свой поступок он объяснил тем, что животное «сопротивлялось» при попытке подержать его. 

«[Кот] начал сопротивляться. Ой, вырываться», — передает ответ мужчины на вопрос о причине своих действий telegram-канал Baza. По его словам, кошке не понравилось то, что мужчина взял ее на руки. 

Ранее URA.RU сообщало, что кошку Мусю с обрыва сбросил неизвестный. На его поиски выступили активисты и общественники. Животное было местной достопримечательностью. Сейчас мужчина доставлен в отделение ОМВД в Ялте. 

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Мужчину, который сбросил с обрыва проживающую на территории туристического объекта «Ласточкино гнездо» кошку, нашли. Свой поступок он объяснил тем, что животное «сопротивлялось» при попытке подержать его.  «[Кот] начал сопротивляться. Ой, вырываться», — передает ответ мужчины на вопрос о причине своих действий telegram-канал Baza. По его словам, кошке не понравилось то, что мужчина взял ее на руки.  Ранее URA.RU сообщало, что кошку Мусю с обрыва сбросил неизвестный. На его поиски выступили активисты и общественники. Животное было местной достопримечательностью. Сейчас мужчина доставлен в отделение ОМВД в Ялте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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