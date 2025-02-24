FT рассказала, какая опасность ожидает Зеленского в ближайшее время

Глава Украины Владимир Зеленский в ближайшие недели столкнется с наиболее сложным этапом конфликта. Об этом пишет британская газета Financial Times.
«В ближайшие недели руководство Зеленского вступит в самую опасную фазу», — говорится в материале FT. Уточняется, что на фоне прихода к власти Дональда Трампа в США и снижения собственной популярности Зеленскому предстоит удерживать поддержку Запада.
Владимир Зеленский заявил, что не согласен на условия, предложенные Дональдом Трампом, о выплате 500 миллиардов долларов. Эта сумма должна была быть передана в качестве компенсации за американскую помощь в обмен на доходы от добычи украинских полезных ископаемых. Зеленский подчеркнул, что не может принять условия сделки, которая обяжет выплачивать указанную сумму на протяжении десяти поколений украинцев, заявив, что «не подпишет то, что будут выплачивать десять поколений украинцев».
Ранее Трамп выразил свое разочарование действиями и комментариями президента Владимира Зеленского. Помощник президента США также указал на то, что Киев не демонстрирует конструктивного подхода в переговорах о соглашении, которое предполагает поставки полезных ископаемых из Украины в Штатах. По его словам, украинская сторона совершает неподобающие высказывания в адрес американского лидера.
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