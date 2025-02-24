В Екатеринбурге повысили цены на стадионный концерт рэпера Басты

Баста выступит на «Екатеринбург Арене» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге на стадионный концерт рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) начали расти цены на билеты. Судя по сайту билетного оператора, еще месяц назад комфортабельные ложи можно было купить на 10 тысяч дешевле.

Самые дорогие места находятся в Skybox — это закрытая VIP-зона с выходом на собственный балкон и ресторанным обслуживанием по системе all inclusive. Такая ложа способна вмещать до 15 человек. Еще 20 января эти места продавались за 15 тысяч рублей, к 24 февраля цена поднялась до 25 тысяч.

Постепенно начинают дорожать и бюджетные места. В случае с танцполом и фан-зоной цена выросла на 100 рублей, сектор С — на 500 и 1000 рублей.

Баста выступит на Урале 19 июля. Рэпер планировал дать концерт в Екатеринбурге в августе 2024 года, но концерт неожиданно сорвался. Тогда организаторы сослались на технические причины.

Такие цены были 20 января Фото: сайт «Яндекс Афиша»

А вот какая обстановка по билетам месяц спустя Фото: сайт «Яндекс Афиша»