В Екатеринбурге взвинтили цены на концерт Басты. Скрин

В Екатеринбурге повысили цены на стадионный концерт рэпера Басты
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Концерт "Я буду петь свою музыку" Москва, баста, вакуленко василий
Баста выступит на «Екатеринбург Арене» Фото:

В Екатеринбурге на стадионный концерт рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) начали расти цены на билеты. Судя по сайту билетного оператора, еще месяц назад комфортабельные ложи можно было купить на 10 тысяч дешевле.

Самые дорогие места находятся в Skybox — это закрытая VIP-зона с выходом на собственный балкон и ресторанным обслуживанием по системе all inclusive. Такая ложа способна вмещать до 15 человек. Еще 20 января эти места продавались за 15 тысяч рублей, к 24 февраля цена поднялась до 25 тысяч.

Постепенно начинают дорожать и бюджетные места. В случае с танцполом и фан-зоной цена выросла на 100 рублей, сектор С — на 500 и 1000 рублей.

Баста выступит на Урале 19 июля. Рэпер планировал дать концерт в Екатеринбурге в августе 2024 года, но концерт неожиданно сорвался. Тогда организаторы сослались на технические причины.

Такие цены были 20 января
Такие цены были 20 января
А вот какая обстановка по билетам месяц спустя
А вот какая обстановка по билетам месяц спустя

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В Екатеринбурге на стадионный концерт рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) начали расти цены на билеты. Судя по сайту билетного оператора, еще месяц назад комфортабельные ложи можно было купить на 10 тысяч дешевле. Самые дорогие места находятся в Skybox — это закрытая VIP-зона с выходом на собственный балкон и ресторанным обслуживанием по системе all inclusive. Такая ложа способна вмещать до 15 человек. Еще 20 января эти места продавались за 15 тысяч рублей, к 24 февраля цена поднялась до 25 тысяч. Постепенно начинают дорожать и бюджетные места. В случае с танцполом и фан-зоной цена выросла на 100 рублей, сектор С — на 500 и 1000 рублей. Баста выступит на Урале 19 июля. Рэпер планировал дать концерт в Екатеринбурге в августе 2024 года, но концерт неожиданно сорвался. Тогда организаторы сослались на технические причины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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