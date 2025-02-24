Лавров поставил точку в вопросе по боевым действиям на Украине: что еще рассказал глава МИД

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России прекратить боевые действия и начать переговорный процесс с Украиной. Он добавил, что в последнее время многие страны начали проявлять более реалистичный подход к оценке ситуации на Украине. О чем еще рассказал глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом — в материале URA.RU.
Когда Россия прекратит боевые действия на Украине
Лавров заявил, что Россия готова прекратить боевые действия и начать переговорный процесс с Украиной. Однако он подчеркнул, что для начала диалога необходимо достичь определенных условий, которые будут соответствовать интересам России. По словам Лаврова, необходимо достичь непреклонного и окончательного соглашения о том, что Украина не будет принята НАТО.
Лавров об изменяющейся позиции Зеленского
Лавров выразил критику в адрес украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что тот неоднократно менял свою позицию по вопросу разрешения конфликта на Украине. По словам главы МИДа, позиция РФ остается неизменной. Он подчеркнул, что в отношении Украины у множества стран начала проявляться более реалистичная точка зрения.
Когда состоятся переговоры РФ и США
На этой неделе запланированы официальные контакты представителей посольств России и Соединенных Штатов, сообщил Лавров. По его словам, переговоры помогут устранить существующие трудности, которые в настоящее время влияют на работу дипломатических миссий обеих стран. Он добавил, что в ходе встречи в Эр-Рияде появились ожидания налаживания конструктивного диалога между Россией и Соединенными Штатами.
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