Лавров поставил точку в вопросе по боевым действиям на Украине: что еще рассказал глава МИД

Лавров: Россия готова вести переговоры с Украиной на условиях, устраивающих РФ
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Договоренность о невступлении Украины в НАТО должна быть «железобетонной», отметил Лавров
Договоренность о невступлении Украины в НАТО должна быть «железобетонной», отметил Лавров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России прекратить боевые действия и начать переговорный процесс с Украиной. Он добавил, что в последнее время многие страны начали проявлять более реалистичный подход к оценке ситуации на Украине. О чем еще рассказал глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом — в материале URA.RU. 

Когда Россия прекратит боевые действия на Украине

Лавров заявил, что Россия готова прекратить боевые действия и начать переговорный процесс с Украиной. Однако он подчеркнул, что для начала диалога необходимо достичь определенных условий, которые будут соответствовать интересам России. По словам Лаврова, необходимо достичь непреклонного и окончательного соглашения о том, что Украина не будет принята НАТО.

Лавров об изменяющейся позиции Зеленского

Лавров выразил критику в адрес украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что тот неоднократно менял свою позицию по вопросу разрешения конфликта на Украине. По словам главы МИДа, позиция РФ остается неизменной. Он подчеркнул, что в отношении Украины у множества стран начала проявляться более реалистичная точка зрения.

Когда состоятся переговоры РФ и США

На этой неделе запланированы официальные контакты представителей посольств России и Соединенных Штатов, сообщил Лавров. По его словам, переговоры помогут устранить существующие трудности, которые в настоящее время влияют на работу дипломатических миссий обеих стран. Он добавил, что в ходе встречи в Эр-Рияде появились ожидания налаживания конструктивного диалога между Россией и Соединенными Штатами.

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России прекратить боевые действия и начать переговорный процесс с Украиной. Он добавил, что в последнее время многие страны начали проявлять более реалистичный подход к оценке ситуации на Украине. О чем еще рассказал глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом — в материале URA.RU.  Когда Россия прекратит боевые действия на Украине Лавров заявил, что Россия готова прекратить боевые действия и начать переговорный процесс с Украиной. Однако он подчеркнул, что для начала диалога необходимо достичь определенных условий, которые будут соответствовать интересам России. По словам Лаврова, необходимо достичь непреклонного и окончательного соглашения о том, что Украина не будет принята НАТО. Лавров об изменяющейся позиции Зеленского Лавров выразил критику в адрес украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что тот неоднократно менял свою позицию по вопросу разрешения конфликта на Украине. По словам главы МИДа, позиция РФ остается неизменной. Он подчеркнул, что в отношении Украины у множества стран начала проявляться более реалистичная точка зрения. Когда состоятся переговоры РФ и США На этой неделе запланированы официальные контакты представителей посольств России и Соединенных Штатов, сообщил Лавров. По его словам, переговоры помогут устранить существующие трудности, которые в настоящее время влияют на работу дипломатических миссий обеих стран. Он добавил, что в ходе встречи в Эр-Рияде появились ожидания налаживания конструктивного диалога между Россией и Соединенными Штатами.
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