Лавров: полноценные контакты посольств РФ и США состоятся на этой неделе

Лавров заявил, что контакт РФ и США снимет ограничения в работе дипмиссий двух стран
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Полноценные контакты посольств России и США состоятся на этой неделе. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«На этой неделе состоятся полноценные контакты России и США по посольствам», — сообщил Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Российский министр иностранных дел отметил, что эти контакты снимут препятствия в работе дипмиссий двух стран.
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