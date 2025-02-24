Лавров: полноценные контакты посольств РФ и США состоятся на этой неделе

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Лавров заявил, что контакт РФ и США снимет ограничения в работе дипмиссий двух стран
Лавров заявил, что контакт РФ и США снимет ограничения в работе дипмиссий двух стран Фото:
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Полноценные контакты посольств России и  США состоятся на этой неделе. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«На этой неделе состоятся полноценные контакты России и США по посольствам», — сообщил Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Российский министр иностранных дел отметил, что эти контакты снимут препятствия в работе дипмиссий двух стран.

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Полноценные контакты посольств России и  США состоятся на этой неделе. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. «На этой неделе состоятся полноценные контакты России и США по посольствам», — сообщил Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Российский министр иностранных дел отметил, что эти контакты снимут препятствия в работе дипмиссий двух стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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