«Между жизнью и смертью»: как спасали малыша, избитого матерью в Екатеринбурге

Ребенка, которого избила беременная мать в Екатеринбурге, увозили на реанимации

Грудничка, которого избила мать, увозили на реанимации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медики экстренно забрали грудного ребенка, которого избила 26-летняя беременная мать в Екатеринбурге. После этого к дому приехали полицейские. Об этом URA.RU рассказала соседка.

Все произошло 21 февраля на Эльмаше. «Сначала приехала обычная скорая помощь, а через пять минут реанимация. Я видел, врач схватил ребенка и прям бегом-бегом. А потом из полиции пришли и сказали: „Малыш был между жизнью и смертью“. Самой матери не разрешили поехать в больницу. [Родители], видимо, хотели скрыть этот инцидент», — сказала собеседница агентства.

По словам другой соседки, в последнее время беременная женщина ругалась на младшего ребенка. «Уж не знаю, что грудной ребенок ей сделал… Складывалось впечатление, что она встает у входной двери и в комнату кричит на сына. Слышно ее вопли», — заявила она.

ЧП, по данным агентства, произошло 14 февраля в квартире на проспекте Космонавтов. Женщина ударила сына в ванной из-за его капризов. Также из себя ее вывели ссоры с мужем. Врачей мать вызвала лишь через пять дней. Сейчас ребенок находится в больнице.