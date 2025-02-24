«Между жизнью и смертью»: как спасали малыша, избитого матерью в Екатеринбурге

Ребенка, которого избила беременная мать в Екатеринбурге, увозили на реанимации
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Грудничка, которого избила мать, увозили на реанимации Фото:

Медики экстренно забрали грудного ребенка, которого избила 26-летняя беременная мать в Екатеринбурге. После этого к дому приехали полицейские. Об этом URA.RU рассказала соседка.

Все произошло 21 февраля на Эльмаше. «Сначала приехала обычная скорая помощь, а через пять минут реанимация. Я видел, врач схватил ребенка и прям бегом-бегом. А потом из полиции пришли и сказали: „Малыш был между жизнью и смертью“. Самой матери не разрешили поехать в больницу. [Родители], видимо, хотели скрыть этот инцидент», — сказала собеседница агентства.

По словам другой соседки, в последнее время беременная женщина ругалась на младшего ребенка. «Уж не знаю, что грудной ребенок ей сделал… Складывалось впечатление, что она встает у входной двери и в комнату кричит на сына. Слышно ее вопли», — заявила она.

ЧП, по данным агентства, произошло 14 февраля в квартире на проспекте Космонавтов. Женщина ударила сына в ванной из-за его капризов. Также из себя ее вывели ссоры с мужем. Врачей мать вызвала лишь через пять дней. Сейчас ребенок находится в больнице.

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Медики экстренно забрали грудного ребенка, которого избила 26-летняя беременная мать в Екатеринбурге. После этого к дому приехали полицейские. Об этом URA.RU рассказала соседка. Все произошло 21 февраля на Эльмаше. «Сначала приехала обычная скорая помощь, а через пять минут реанимация. Я видел, врач схватил ребенка и прям бегом-бегом. А потом из полиции пришли и сказали: „Малыш был между жизнью и смертью“. Самой матери не разрешили поехать в больницу. [Родители], видимо, хотели скрыть этот инцидент», — сказала собеседница агентства. По словам другой соседки, в последнее время беременная женщина ругалась на младшего ребенка. «Уж не знаю, что грудной ребенок ей сделал… Складывалось впечатление, что она встает у входной двери и в комнату кричит на сына. Слышно ее вопли», — заявила она. ЧП, по данным агентства, произошло 14 февраля в квартире на проспекте Космонавтов. Женщина ударила сына в ванной из-за его капризов. Также из себя ее вывели ссоры с мужем. Врачей мать вызвала лишь через пять дней. Сейчас ребенок находится в больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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