«Она — нервная»: соседи рассказали о беременной, избившей до полусмерти сына в Екатеринбурге

Мать, избившая ребенка на Эльмаше в Екатеринбурге, часто кричит на детей

По словам соседей, мать постоянно кричит на своих детей Фото: Илья Московец © URA.RU

Беременная 26-летняя мать, избившая сына до полусмерти на Эльмаше в Екатеринбурге, нервная и часто кричит на детей. Об этом URA.RU рассказали ее соседи.

«Она — нервная. На детей своих матом кричит», — сказала первая собеседница агентства. По словам второй, семья заехала в квартиру два года назад. У них три малолетних сына. Сейчас женщина на шестом месяце беременности.

«Она просто хамка. Общается только матом. Ребенок плачет, а она матом на него. [Соседи] не выдерживают, приходят к ней, чтобы она прекратила так общаться. Но она и соседей посылает, и мужа своего посылает», — заявила другая соседка.

Полицейские, по их словам, пришли к семье 21 февраля. В этот же день среднего сына увезли в тяжелом состоянии в больницу. По предварительным данным, екатеринбурженка ударила его в ванной из-за постоянных капризов.

«После этого появился слух, что ее муж уехал в Казань. Но это не так. Мы видели их обоих вчера. Видимо, им есть что скрывать, раз придумали такую легенду», — добавила третья соседка.

По данным URA.RU, грудничок находится в больнице. У него перелом черепа. Избиение произошло 14 февраля. Мать вызвала скорую лишь через пять дней. Поговорить с ней не получилось — она не открыла двери журналисту.