Пермский стратегический завод получил убытки на миллиард рублей

Соликамский магниевый завод в 2024 году зафиксировал убытки на 1,1 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Базовый убыток на одну акцию составил 2,85 рубля
Базовый убыток на одну акцию составил 2,85 рубля Фото:

В Пермском крае ОАО «Соликамский магниевый завод» завершило 2024 год с убытком на сумму более миллиарда рублей. Об этом сообщается в аудиторском заключении, опубликованном на сайте стратегического предприятия.

«Обществом за 2024 год получен чистый убыток в размере 1,13 млрд рублей. Базовый убыток на акцию составляет 2,85 рубля», — указано в документе.

В заключении аудиторов уточняется, что чистые активы предприятия оцениваются в 7,13 млрд рублей. Поступления от продажи продукции в 2024 году составили 10,1 млрд рублей. Это меньше показателя 2023 года на сумму в два миллиарда рублей.

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом».

После этого на предприятии началась масштабная модернизация производства. В планах, в том числе — строительство нового заводского цеха. В этот проект хотят инвестировать миллиарды рублей.

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В Пермском крае ОАО «Соликамский магниевый завод» завершило 2024 год с убытком на сумму более миллиарда рублей. Об этом сообщается в аудиторском заключении, опубликованном на сайте стратегического предприятия. «Обществом за 2024 год получен чистый убыток в размере 1,13 млрд рублей. Базовый убыток на акцию составляет 2,85 рубля», — указано в документе. В заключении аудиторов уточняется, что чистые активы предприятия оцениваются в 7,13 млрд рублей. Поступления от продажи продукции в 2024 году составили 10,1 млрд рублей. Это меньше показателя 2023 года на сумму в два миллиарда рублей. Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом». После этого на предприятии началась масштабная модернизация производства. В планах, в том числе — строительство нового заводского цеха. В этот проект хотят инвестировать миллиарды рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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