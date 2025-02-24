Пермский стратегический завод получил убытки на миллиард рублей

В Пермском крае ОАО «Соликамский магниевый завод» завершило 2024 год с убытком на сумму более миллиарда рублей. Об этом сообщается в аудиторском заключении, опубликованном на сайте стратегического предприятия.
«Обществом за 2024 год получен чистый убыток в размере 1,13 млрд рублей. Базовый убыток на акцию составляет 2,85 рубля», — указано в документе.
В заключении аудиторов уточняется, что чистые активы предприятия оцениваются в 7,13 млрд рублей. Поступления от продажи продукции в 2024 году составили 10,1 млрд рублей. Это меньше показателя 2023 года на сумму в два миллиарда рублей.
Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом».
После этого на предприятии началась масштабная модернизация производства. В планах, в том числе — строительство нового заводского цеха. В этот проект хотят инвестировать миллиарды рублей.
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