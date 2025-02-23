«Волосы в еде и малюсенькая сосиска»: в ХМАО родители пожаловались на питание в школьной столовой

В Сургуте родители учеников пожаловались на плохое качество и отсутствие разнообразия платного питания в школьной столовой. С такой жалобой обратилась мать одного из школьников к главе города Максиму Слепову.
«Мы вроде платим за питание, но кормят отвратительно. Льготников очень хорошо кормят — и первое, и второе, и третье, и компот. А у наших волосы в еде попадаются практически каждый день. Вчера была ложка каши на воде и два засохших сырника. Позавчера была гречка с малюсенькой сосиской и чай», — написала мама в комментариях под постом в telegram-канале мэра.
Женщина также рассказала, что детям подают еду холодной, а кроме чая никаких напитков в ассортименте нет. По словам югорчанки, льготное питание намного разнообразнее, а порции больше, в нем присутствуют разные напитки и даже йогурты. «Я конечно все понимаю, но чем мой ребенок не из многодетной семьи отличается от ребенка из многодетной?», — пишет мама ученика.
В мэрии Сургута сообщили, что питание осуществляется на основании типового двухнедельного меню, утвержденного директором школы. «Двухразовое питание детей льготных категорий осуществляется на сумму 430 рублей, питание детей с привлечением родительской платы — на сумму 146 рублей. Стоимость питания детей льготных категорий позволяет расширить ассортимент», — пояснили в администрации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!