23 февраля 2025

«Волосы в еде и малюсенькая сосиска»: в ХМАО родители пожаловались на питание в школьной столовой

В ХМАО родители пожаловались на качество платного питания в школьной столовой
© Служба новостей «URA.RU»
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Родители пожаловались мэру Сургута на питание в школьной столовой
Родители пожаловались мэру Сургута на питание в школьной столовой Фото:

В Сургуте родители учеников пожаловались на плохое качество и отсутствие разнообразия платного питания в школьной столовой. С такой жалобой обратилась мать одного из школьников к главе города Максиму Слепову.

«Мы вроде платим за питание, но кормят отвратительно. Льготников очень хорошо кормят — и первое, и второе, и третье, и компот. А у наших волосы в еде попадаются практически каждый день. Вчера была ложка каши на воде и два засохших сырника. Позавчера была гречка с малюсенькой сосиской и чай», — написала мама в комментариях под постом в telegram-канале мэра.

Женщина также рассказала, что детям подают еду холодной, а кроме чая никаких напитков в ассортименте нет. По словам югорчанки, льготное питание намного разнообразнее, а порции больше, в нем присутствуют разные напитки и даже йогурты. «Я конечно все понимаю, но чем мой ребенок не из многодетной семьи отличается от ребенка из многодетной?», — пишет мама ученика.

В мэрии Сургута сообщили, что питание осуществляется на основании типового двухнедельного меню, утвержденного директором школы. «Двухразовое питание детей льготных категорий осуществляется на сумму 430 рублей, питание детей с привлечением родительской платы — на сумму 146 рублей. Стоимость питания детей льготных категорий позволяет расширить ассортимент», — пояснили в администрации.

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В Сургуте родители учеников пожаловались на плохое качество и отсутствие разнообразия платного питания в школьной столовой. С такой жалобой обратилась мать одного из школьников к главе города Максиму Слепову. «Мы вроде платим за питание, но кормят отвратительно. Льготников очень хорошо кормят — и первое, и второе, и третье, и компот. А у наших волосы в еде попадаются практически каждый день. Вчера была ложка каши на воде и два засохших сырника. Позавчера была гречка с малюсенькой сосиской и чай», — написала мама в комментариях под постом в telegram-канале мэра. Женщина также рассказала, что детям подают еду холодной, а кроме чая никаких напитков в ассортименте нет. По словам югорчанки, льготное питание намного разнообразнее, а порции больше, в нем присутствуют разные напитки и даже йогурты. «Я конечно все понимаю, но чем мой ребенок не из многодетной семьи отличается от ребенка из многодетной?», — пишет мама ученика. В мэрии Сургута сообщили, что питание осуществляется на основании типового двухнедельного меню, утвержденного директором школы. «Двухразовое питание детей льготных категорий осуществляется на сумму 430 рублей, питание детей с привлечением родительской платы — на сумму 146 рублей. Стоимость питания детей льготных категорий позволяет расширить ассортимент», — пояснили в администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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