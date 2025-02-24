«Стас начал ругаться»: Зарубина раскрыла, что довело Пьеху на «Суперстаре!»

Певица Ольга Зарубина раскрыла неприятную правду о съемках шоу «Суперстар!». Пока на сцене бушуют невероятные страсти, в зале члены жюри «умирают» от холода. В интервью URA.RU исполнительница рассказала, как их «заморозили» со Стасом Пьехой.
«Нам со Стасом во время съемок очень сильно дул в спину кондиционер. Нам организаторы таскали чуть ли не каждые пять минут горячий чай с лимоном, чтобы мы согревались. А кондиционер никак не могли отключить. И вот на протяжении этих шести часов, пока шли съемки, он дул и дул, дул и дул. Стас не выдержал, начал ругаться», — вспоминает Зарубина.
Певица, которая выступала в этом выпуске в роли приглашенного гостя, призналась, что старалась сильно не ругаться ни с кем, чтобы не прослыть «капризной и скандальной артисткой». Исполнительница нашла выход, чтобы согреться: ставила участникам огни (жюри раздают огни участникам, которые понравились — прим. URA.RU).
«Когда на меня Лера Кудрявцева наехала, что я всем ставлю огни, чтобы с участниками не поругаться, я растерялась немного. На самом деле я просто зажигала этот огонь для того, чтобы он согревал нас со Стасом. Потому что, когда огонь зажигался, мы сразу чувствовали тепло, и нам было хорошо. Я делала благое дело, можно сказать. Спасала и себя, и Стаса, чтобы он выдержал», — призналась Зарубина. Другие откровения Ольги Зарубиной о съемках в «Суперстаре!» читайте здесь.
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