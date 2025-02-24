Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Витязь» (Московская область) после разгромного поражения в прошлом матче от «Северстали» — 0:4. Матч с подмосковным клубом в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошел на КРК «Уралец». Счет составил 2:1 (1:1; 1:0; 0:0), передает сайт khl.ru.
Первый период команды провели, удаляясь раз в несколько минут. Но открыли счет в равных составах на 16 минуте. Бомбардир «Автомобилиста» Стефан Да Коста в касание пробил над ловушкой вратаря «Витязя». Гостям понадобилось несколько минут, чтобы в концовке найти свой голевой момент за авторством форварда Андрея Чивилева.
Ближе к середине второго периода нападающий ХК «Автомобилист» Данил Романцев смог выцепить шайбу во время неразберихи на пятаке и забросил в пустой угол ворот. Счет 2:1 сохранился до конца встречи, даже несмотря на взятый тайм-аут тренерским штабом подмосковной команды.
После 58 матчей «Автомобилист» остался в тройке лидеров регулярки с 79 очками и на втором месте Востока. ХК «Витязь» идет на предпоследнем, 10-м месте Западной конференции. В общей таблице они занимают 19-е место — 49 очков.
Прошлый матч стал первым поражением екатеринбуржцев после досрочного выхода в плей-офф Кубка Гагарина. Также разгром от череповецкой команды стал первым домашним поражением «Автомобилиста». Досрочную путевку клуб из Екатеринбурга заработал в Новосибирске, разгромив «Сибирь» со счетом 5:0.
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