«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) оформил путевку в плей-офф Кубка Гагарина после разгромной победы над «Сибирью» (Новосибирск) со счетом 0:5 (0:3, 0:0, 0:2). Для прохождения в кубковый раунд екатеринбуржцам понадобилось 55 игр из 68 в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает сайт khl.ru.
В первом периоде «Автомобилист» дал лишь однажды бросить сопернику, а сам реализовал три попытки из 14-ти. Отличились форвард Семен Кизимов, защитник Никита Трямкин и нападающий Брукс Мэйсек.
После нулевого второго периода дважды отличился игрок атаки «Автомобилиста» Александр Шаров. ХК «Автомобилист» находится в тройке лидеров Востока с 75 очками и на четвертом месте регулярки. «Сибирь» идет в зоне плей-офф на седьмой строчке Восточной конференции, а в общей таблице занимает 15-е место — 58 очков. Матч прошел на «Сибирь-Арене» при 11,9 тысячах зрителей.
Встреча в Новосибирске стала завершающей для выездной серии екатеринбуржцев. В прошедших матчах они одолели хабаровский «Амур» со счетом 2:3, проиграли «Адмиралу» во Владивостоке — 4:3 и казанскому «Ак Барсу», завершив 11-матчевую победную серию. Также в гостях «Автомобилист» переиграл «Амур», «Ладу» (Тольятти) и «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай).
Прошлый сезон стал лучшим за всю историю клуба в КХЛ. ХК «Автомобилист» впервые завоевал бронзовые медали вместе с «Трактором» из Челябинска. Уральцы не вышли в финал, проиграв магнитогорскому «Металлургу» в последнем матче серии полуфинала. На сезон 2024/25 руководство клуба поставило задачу завоевать трофей.
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