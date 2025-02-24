Всю технику Челябинска вывели на борьбу со снегом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На уборку снега в Челябинске вышли техника и рабочие
На уборку снега в Челябинске вышли техника и рабочие Фото:

В Челябинске на уборку улиц вывели всю имеющуюся в арсенале дорожников технику. Соответствующее поручение ранее дал мэр Алексей Лошкин. Об этом URA.RU рассказали в Администрации города.

«На уборке проезжих частей Челябинска задействованы грейдеры, на опасных участках идет обработка поверхности дороги песчано-соляной смесью. Для уборки тротуаров задействованы работники ручного труда», — прокомментировали в мэрии.

Продолжается очистка дорог в городе, причем особое внимание уделяется магистралям, которые используются для маршрутов общественного транспорта. Рабочие очищают от снега автобусные и трамвайные остановки, тротуары и пешеходные переходы.

Лошкин во время аппаратного совещания 24 февраля дал поручение подрядчикам и руководителям районов уделить пристальное внимание уборке улиц в снегопады. Обильные осадки в столице региона начались в понедельник днем.

Дорожники усилили работу по уборке дорог и тротуаров
Дорожники усилили работу по уборке дорог и тротуаров
Фото:
Особое внимание коммунальщики уделяют остановкам, тротуарам, подходам к социальным объектам
Особое внимание коммунальщики уделяют остановкам, тротуарам, подходам к социальным объектам
Фото:

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В Челябинске на уборку улиц вывели всю имеющуюся в арсенале дорожников технику. Соответствующее поручение ранее дал мэр Алексей Лошкин. Об этом URA.RU рассказали в Администрации города. «На уборке проезжих частей Челябинска задействованы грейдеры, на опасных участках идет обработка поверхности дороги песчано-соляной смесью. Для уборки тротуаров задействованы работники ручного труда», — прокомментировали в мэрии. Продолжается очистка дорог в городе, причем особое внимание уделяется магистралям, которые используются для маршрутов общественного транспорта. Рабочие очищают от снега автобусные и трамвайные остановки, тротуары и пешеходные переходы. Лошкин во время аппаратного совещания 24 февраля дал поручение подрядчикам и руководителям районов уделить пристальное внимание уборке улиц в снегопады. Обильные осадки в столице региона начались в понедельник днем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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