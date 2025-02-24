В Челябинске на уборку улиц вывели всю имеющуюся в арсенале дорожников технику. Соответствующее поручение ранее дал мэр Алексей Лошкин. Об этом URA.RU рассказали в Администрации города.
«На уборке проезжих частей Челябинска задействованы грейдеры, на опасных участках идет обработка поверхности дороги песчано-соляной смесью. Для уборки тротуаров задействованы работники ручного труда», — прокомментировали в мэрии.
Продолжается очистка дорог в городе, причем особое внимание уделяется магистралям, которые используются для маршрутов общественного транспорта. Рабочие очищают от снега автобусные и трамвайные остановки, тротуары и пешеходные переходы.
Лошкин во время аппаратного совещания 24 февраля дал поручение подрядчикам и руководителям районов уделить пристальное внимание уборке улиц в снегопады. Обильные осадки в столице региона начались в понедельник днем.
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