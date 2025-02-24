Трамп дал оценку переговорам с Россией по Украине

Президент США считает, что конфликт на Украине не произошел бы, если бы во время его начала он был главой Белого дома
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент США Дональд Трамп дал оценку переговорам, которые ведутся с российской стороной по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер отметил, что они ведутся «очень хорошо».
«Переговоры движутся очень хорошо», — написал Дональд Трамп в своей социальной сети. Кроме того, он подчеркнул, что конфликта на Украине могло бы и не быть, если бы в момент его начала Трамп находился в Белом доме.
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