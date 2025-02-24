Ветераны спецоперации РФ на Украине (СВО) нужны экономике как Свердловской области, так и всей России для решения проблем с кадровым дефицитом. Об этом заявил депутат свердловского заксобрания Вячеслав Брозовский.
«Поверьте, этих ребят ждет наша экономика, она сегодня сильно страдает от того, что не хватает рабочих рук, мужских рук. Вот за это я не переживаю — ребята найдут себе работу — это однозначно. Они из разных сфер: пекари, инженеры, водители. [На заводах?] Да, ждут их и там, поверьте, все коллективы, которые сегодня собирают гуманитарную помощь, ждут этих ребят», — поделился Брозовский в эфире ОТВ.
Также он выступил за привлечение в ряды полиции участников СВО. «Это и уважение, и хулиган подумал бы, потому что напротив него человек с боевым опытом, он может уложить в два счета», — подчеркнул депутат. По его словам, вернувшимся с линии соприкосновения необходимо помогать с реабилитацией, решением финансовых проблем и признать их заслуги, так как будет «запрос на справедливость».
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