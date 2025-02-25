Строители из ЯНАО помогли восстановить детсад в Волновахе

Из ЯНАО в поселок Ольгинка Волновахского района (ДНР) доставили стеклопакеты и насосы для ясли-сада «Ромашка». Благодаря этому детсад в скором времени откроет двери для дошколят, сообщил глава Ноябрьска Алексей Романов.
«Совсем скоро в поселке Ольгинка Волновахского муниципального округа откроет свои двери для дошколят ясли-сад „Ромашка“. Долгое время здание было закрыто. Благодаря помощи ООО „Ямалинвестстрой“ были закуплены двойные стеклопакеты для сада. Окна уже установлены, здесь ждут еще насосы, чтобы наладить отопление», — рассказал Романов в своем telegram-канале.
Также помощь «Ромашке» оказали коллеги из ноябрьского детсада «Ромашка». Они отправили в Волноваху все, что необходимо для полноценной работы учреждения: канцтовары, настольные игры, конструкторы и литературу.
Ранее URA.RU сообщало, что из Волновахи в Салехард приехали муниципальные служащие. В столице ЯНАО они встретятся с местными коллегами с целью обмена опытом.
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