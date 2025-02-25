Банки в России начали массово снижать ставки по вкладам

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Некоторые российские банки опустили ставку по депозитам ниже ключевой
Некоторые российские банки опустили ставку по депозитам ниже ключевой Фото:

Каждый второй крупный банк России сократил доходность по депозитам после заседания Центрального Банка. На нем регулятор принял решение о сохранении ключевой ставки без изменений.

«После 14 февраля, когда ЦБ решил сохранить ключевую на уровне 21%, доходность по депозитам снизили 10 банков из топ-20. Ставки по вкладам на срок от трех до 12 месяцев сократились в среднем на 0,3%», — сообщили «Известиям» в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги».

Наибольшее снижение доходности наблюдается по годовым депозитам, которые упали почти на 0,5 процентных пункта в восьми банках, отметило издание. Таким образом, процентная ставка составила 20,8%, оказавшись ниже уровня ключевой ставки. Наиболее привлекательные условия по-прежнему предлагают по шестимесячным вкладам, где ставки слегка превышают 21%.

По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, кредитные организации приняли решение о сокращении процентных ставок по вкладам, чтобы минимизировать расходы на выплаты по депозитам. На первом в 2025 году заседании Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21% в год, что направлено на сдерживание инфляционных процессов, пишет «Национальная служба новостей».

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Каждый второй крупный банк России сократил доходность по депозитам после заседания Центрального Банка. На нем регулятор принял решение о сохранении ключевой ставки без изменений. «После 14 февраля, когда ЦБ решил сохранить ключевую на уровне 21%, доходность по депозитам снизили 10 банков из топ-20. Ставки по вкладам на срок от трех до 12 месяцев сократились в среднем на 0,3%», — сообщили «Известиям» в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги». Наибольшее снижение доходности наблюдается по годовым депозитам, которые упали почти на 0,5 процентных пункта в восьми банках, отметило издание. Таким образом, процентная ставка составила 20,8%, оказавшись ниже уровня ключевой ставки. Наиболее привлекательные условия по-прежнему предлагают по шестимесячным вкладам, где ставки слегка превышают 21%. По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, кредитные организации приняли решение о сокращении процентных ставок по вкладам, чтобы минимизировать расходы на выплаты по депозитам. На первом в 2025 году заседании Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21% в год, что направлено на сдерживание инфляционных процессов, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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