Финансист объяснил, зачем банки один за другим снижают ставки по вкладам

Российские банки принимают решение о снижении процентных ставок по депозитам, стремясь избежать выплаты повышенных процентов по вкладам. Так считает финансовый аналитик Михаил Беляев.
«Банки платят высокие проценты по депозитам из собственных доходов. Тем самым они снижают свою прибыль, чего ни одной коммерческой организации делать не хочется. Вот почему они начинают постепенно снижать ставки», — рассказал Беляев в интервью «Ридусу». Он добавил, что в период активной конкуренции за привлечение клиентов банки предлагали высокие процентные ставки по вкладам, однако на данный момент ресурсы клиентов распределены более равномерно.
Беляев подчеркнул, что не следует ожидать снижения ключевой ставки на фоне уменьшения доходности депозитных продуктов в ведущих банках страны. По его словам, изменение ставок по вкладам не связано с политикой Центрального Банка России.
Ранее крупнейшие банки России продолжили сокращать процентные ставки по депозитам. Так, ВТБ установил новую максимальную ставку по рублевым депозитам на срок шесть месяцев на уровне 22,6% годовых, что ниже предыдущего значения в 23%. Аналогичные меры приняты и другими финансовыми учреждениями: Россельхозбанк снизил ставку до 22,5%, а Сбербанк — до 22,25%, каждый из которых ранее предлагал 23% годовых, передает RT.
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