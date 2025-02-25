CNN: США не хотят гарантировать безопасность Украине в договоре об СВО

Администрация Белого дома (США) не хочет гарантировать безопасность Украине после заключения соглашения о полезных ископаемых, которые оплатят долг за оружие ВСУ и помощь в конфликте против России. Киевские власти предоставили окончательный вариант сделки, включающий создание фонда реконструкции страны.
«Американская сторона очень противится включению гарантий безопасности», — сообщил источник телеканала CNN. Эти технические и стратегические детали планируется обсудить на последующих переговорах.
В Киеве выражают надежду, что вопросы безопасности будут подняты в ходе предстоящей встречи президентов Украины и США — Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По словам украинского источника, Киев сделал все возможное для того, чтобы условия соглашения были приемлемыми, и теперь ожидает реакции американской стороны.
Переговоры между США и Украиной о сделке по добыче полезных ископаемых, оцениваемой в сотни миллиардов долларов, находятся на завершающем этапе. Соглашение предполагает создание совместного Инвестиционного фонда реконструкции и обязательства США поддерживать стабильность и экономическое процветание Украины, в то время как Украина должна внести значительный финансовый вклад в фонд.
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