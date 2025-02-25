Отставка полковника привела к массовым увольнениям в полиции Екатеринбурга

Подчиненные уходят вслед за главой екатеринбургского ОП-14 Куклиным
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Рапорт об увольнении, по слухам, написали около десяти сотрудников Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Узнав, что начальник 14-го отдела полиции Екатеринбурга Филипп Куклин уходит в отставку, его подчиненные тоже стали подавать рапорты на увольнение. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«На выход собрались по меньшей мере десять полицейских, которые без Куклина не видят перспектив в отделе», — передал собеседник. В пресс-группе УМВД заявили: «В настоящее время в указанном подразделении планово рассматриваются два рапорта об увольнении. Информация о массовом увольнении не соответствует действительности». В ведомстве сведения об отставке самого Куклина тоже не подтверждают.

Как ранее сообщало URA.RU, Куклин подал в отставку еще в начале декабря 2024-го, но в Москве ее согласовали лишь сейчас. По данным агентства, Куклин выходит на пенсию.

Он считается одним из самых опытных людей в екатеринбургском гарнизоне. В правоохранительных органах Куклин проработал свыше 30 лет. В 2017-м он стал замначальника полиции по оперативной работе УМВД. Затем возглавил ОП-15 (Уралмаш), а с апреля 2020-го руководил ОП-14 (Эльмаш).

По слухам, в свое время Куклин рассматривался на должность начальника управления МВД по Екатеринбургу. Это было в 2017-м, когда ныне покойного Игоря Трифонова перевели на пост министра внутренних дел Карачаево-Черкессии.

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Узнав, что начальник 14-го отдела полиции Екатеринбурга Филипп Куклин уходит в отставку, его подчиненные тоже стали подавать рапорты на увольнение. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «На выход собрались по меньшей мере десять полицейских, которые без Куклина не видят перспектив в отделе», — передал собеседник. В пресс-группе УМВД заявили: «В настоящее время в указанном подразделении планово рассматриваются два рапорта об увольнении. Информация о массовом увольнении не соответствует действительности». В ведомстве сведения об отставке самого Куклина тоже не подтверждают. Как ранее сообщало URA.RU, Куклин подал в отставку еще в начале декабря 2024-го, но в Москве ее согласовали лишь сейчас. По данным агентства, Куклин выходит на пенсию. Он считается одним из самых опытных людей в екатеринбургском гарнизоне. В правоохранительных органах Куклин проработал свыше 30 лет. В 2017-м он стал замначальника полиции по оперативной работе УМВД. Затем возглавил ОП-15 (Уралмаш), а с апреля 2020-го руководил ОП-14 (Эльмаш). По слухам, в свое время Куклин рассматривался на должность начальника управления МВД по Екатеринбургу. Это было в 2017-м, когда ныне покойного Игоря Трифонова перевели на пост министра внутренних дел Карачаево-Черкессии.
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