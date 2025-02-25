Из полиции Екатеринбурга уходит опытнейший полковник

Руководитель екатеринбургского отдела полиции №14 (Эльмаш) полковник Филипп Куклин, чей стаж в системе МВД более 30 лет, написал рапорт об увольнении. По словам источника URA.RU, офицер уходит на пенсию.
«Уйти на заслуженный отдых он мог еще десять лет назад, но продолжал находиться на службе. Рапорт Куклин подал еще в начале декабря 2024-го, но только сейчас отставку согласовали (увольнения сотрудников в звании полковника и выше проходят через Москву — прим. ред.)», — сказал собеседник агентства.
Куклин — один из опытнейших сотрудников гарнизона. До 2017 года он был замначальника полиции по оперативной работе УМВД: курировал уголовный розыск, отделы по борьбе с наркотиками и экономической безопасности и противодействия коррупции. Затем офицер стал начальником ОП-15 (Уралмаш). Шефом 14-го отдела полиции Куклин стал в апреле 2024-го.
«Об опыте Куклина и его авторитете среди личного состава говорит и то, что в 2017-м он рассматривался на должность начальника екатеринбургского управления МВД. Во время обучения в академии МВД он заручился поддержкой высокопоставленных силовиков и имел серьезные карьерные перспективы», — отметил источник. В пресс-группе городского УМВД РФ информацию об отставке силовика не подтвердили, но и не опровергли.
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