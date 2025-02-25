Пермячка, ходившая по городу с телом сына, добровольно взяла на себя миллионный долг

Жительница Перми Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве своего сына, добровольно оформила на себя долговую расписку на 10 миллионов рублей. Об этом стало известно из показаний свидетеля по делу, брата бывшего мужа Шатовой Николая. Во вторник, 25 февраля мужчина принял участие в судебном заседании, передает корреспондент URA.RU из зала Пермского краевого суда.
«Из новостей я узнал, что перед отъездом мой брат взял деньги под расписку и позже она якобы под угрозами была переоформлена на Ирину. Это не так. Угроз не было. Расписку переоформили из-за инвестора — он переживал, что договор доверительного управления деньгами может оказаться несостоятельным, т.к. расписка была оформлена на одного человека, а договор на другого. Все это я узнал из диалога с братом после того, как прочитал новости про расписку. Мы иногда с ним [с братом] созваниваемся», — пояснил суду Николай.
Сам он, по его словам, тоже передал Ирине Шатовой свои деньги для инвестирования — в общей сложности 260 тысяч рублей. Как пояснил свидетель, с предложением вложиться в инвестирование к нему вышли его родной брат и Шатова. Ранее на суде мать подсудимой утверждала, что многомиллионные долги достались дочери от ее бывшего мужа Сергея. При этом долговую расписку на 10 млн рублей бывший супруг Шатовой, якобы заставил оформить на себя под угрозой расправы.
URA.RU писало, что экс-супруги Шатовы занимались инвестициями. Изначально финансовые дела у пермяков шли не плохо, но затем семья оказалась в долгах. После развода, в марте 2024 года муж Шатовой переехал в США, чтобы заработать и погасить долги. Все это время он продолжал поддерживать связь со своей семьей.
Суд над Шатовой начался на минувшей неделе. Женщина обвиняется в убийстве девятилетнего сына тело которого после убийства она упаковала в чемодан и выбросила на мусорку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!