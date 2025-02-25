Из Челябинска в Курган: что известно к этому часу о ЧП с задержанным насильником школьницы

В Кургане был задержан мужчина по подозрению в изнасиловании школьницы. URA.RU выяснило, что задержанный был неоднократно судим, в том числе и за попытку изнасилования. Мужчина провел в колониях много лет, даже успел отсидеть в тюрьме поселка Харп (ЯНАО). Судебные материалы, информация силовых структур и переписка в городских чатах позволила редакции URA.RU составить дайджест о рецидивисте-насильнике.
Челябинский бродяга
Уроженец Челябинской области Рауль Б. попал на скамью подсудимых уже в 19 лет. Ему вынесли условный срок, но спустя два года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью он был судим вновь. Мужчина был отправлен в колонию строгого режима на два года и десять месяцев, освободился в 2012 году.
Уже через два года его судили в Екатеринбурге. За попытки изнасилования и грабежа его приговорили к трем годам и пяти месяцам колонии строгого режима.
Впоследствии выяснилось, что мужчина имел отношение к кражам и разбою на территории Магнитогорска. Ему был увеличен срок до четырех лет и четырех месяцев. В июне 2017 году он вышел на свободу
Вандализм у Вечного огня
Менее чем через месяц Рауль Б. снова был задержан и отправлен под суд. Его обвинили в причинении вреда обелиску Вечного огня в городе Верхний Уфалей и серии краж.
Уже тогда стало известно о неадекватности в поведении рецидивиста. Свидетели утверждали, что мужчина то грелся у огня, то ходил по сброшенным на землю венкам. Когда изучались обстоятельства краж, стало известно о склонности к токсикомании. Сам Рауль Б. утверждал, что его нельзя помещать в колонию, а следует отправить под надзор врачей. В 2018 году суд отправил мужчину на 3,5 года в колонию, уже особого режима.
От Харпа до Кургана с многолетним надзором
Наказание рецидивист отбывал в ЯНАО, в легендарном лагере поселка Харп. В конце 2020 года он был освобожден по истечению наказания. Учитывая послужной список мужчины, его обязали соблюдать административный надзор — с таким требованием в суд вышел начальник колонии.
Бывший зек получил восемь лет надзора. По освобождении он должен был явиться и встать на учет в орган внутренних дел по избранному месту жительства, пребывания или фактического нахождения. Ему было нельзя находиться вне дома с 23 часов вечера до шести утра. Каждый три месяца он был обязан проходить регистрацию.
Путешествия по Курганской области
Жители области после шумихи с задержанием подозреваемого в изнасиловании рецидивиста, вспомнили, что видел его в Шадринске 19 февраля. Мужчина якобы пытался проникнуть в чужие автомобили на стоянке. Когда его заметили, то он предпочел удалиться.
Спустя несколько дней бродяга появился в Кургане. Узнав, где находится психбольница, он попросился на постой и лечение. Его по собственному желанию разместили в больнице. Но вскоре постоялец собрал вещи и ушел. Об этом медработники доложили в соответствующие органы.
Преступление и задержание
В последний понедельник февраля челябинский бродяга решился на новое преступление. Возле одного из домов в 3-м микрорайоне Заозерного он позвал проходившую мимо школьницу. Девятиклассница услышала, как мужчина зовет ее помочь ему занести мебель в подвал. Когда девочка подошла подержать дверь, он толкнул ее внутрь и надругался над подростком.
Очевидцы в городских чатах утверждают, что это не было спонтанным решением. Якобы он звал помочь и других школьниц. Так говорят девушки, которым внешний вид мужчины не внушил доверия.
Полицейские задержали насильника в течение нескольких часов. Опросив потерпевшую и отследив перемещение по видеокамерам, сотрудники угрозыска задержали мужчину. Он сознался в совершении насильственных действий.
В настоящее время решается вопрос о его заключении в СИЗО. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия. До решения об избрании меры пресечения, мужчина снова помещен под надзор конвоиров в психбольницу.
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