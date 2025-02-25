Пропавшая студентка из Полевского могла уехать в Екатеринбург

Гарнизон полиции Полевского ищет девушку (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

Жительница Полевского (Свердловская область) 17-летняя Виктория Хайретдинова, которую вторые сутки ищут спасатели, могла уехать в Екатеринбург. Такую версию прорабатывают сыщики. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

«Есть версия, что она уехала к подругам в гости и не выходит на связь. Сама девушка из благополучной семьи. Ранее из дома не уходила», — отметил собеседник агентства.

По его словам, 24 февраля Виктория ушла на учебу в техникум и не вернулась. После этого мама забила тревогу и обратилась в полицию. Хайретдинову ищут волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Также поиски ведут местные полицейские, говорили в городском ОМВД. «Если студентку не найдут в ближайшее время, то дело будет передано в Следственный комитет. Будет возбуждено дело по статье 105 УК РФ», — заключил инсайдер URA.RU.

Рост Хайретдиновой — 164 сантиметра, у нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. На момент пропажи была одета в черную куртку, голубые джинсы, светло-серые сапоги, бежевую шапку. Если вы знаете ее местоположение, сообщите по телефонам 8 (922) 142-33-71 или 8 (922) 214-45-27.

Виктория — мастер по ресницам Фото: предоставлено источником URA.RU