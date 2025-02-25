SHOT: Ефремова отправят в ШИЗО за использование телефона в колонии

Актеру Михаилу Ефремову может грозить помещение в штрафной изолятор (ШИЗО) за использование мобильного телефона в тюремных условиях. Кроме того, УФСИН Белгородской области инициировало проверку среди сотрудников исправительной колонии №4 после обнаружения смартфона у отбывающего наказание там Ефремова.
В настоящее время проводятся опросы всех лиц, которые недавно посещали барак или контактировали с Ефремовым, включая гостей и сотрудников колонии. «Актера планируют наказать за нарушение режима — вероятно, его отправят в одиночный изолятор на трое–десять суток, так как это нарушение серьезное и уже не первое за время отсидки», — сообщает SHOT.
Напомним, что ранее во время неожиданной проверки у Ефремова был найден мобильный телефон с доступом в интернет. Это обстоятельство ставит под угрозу возможность условно-досрочного освобождения актера, если будет доказано, что телефон принадлежит лично ему.
Адвокат Сергей Жорин прокомментировал в разговоре с URA.RU новость о том, что Михаил Ефремов сорвал свое УДО. По словам адвоката, осужденный может подать повторное ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) по истечении определенного законом срока.
Ранее сообщалось, что Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, может быть освобожден по УДО уже в этом году. К нему уже начали ездить режиссеры на пробы, пишет деловая газета «Взгляд».
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