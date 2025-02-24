«Суд учитывает поведение осужденного»: адвокат Жорин — об УДО Ефремова

Адвокат Жорин: вопрос об УДО Ефремова решается судом
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Ефремов рассчитывает выйти из тюрьмы
Михаил Ефремов рассчитывает выйти из тюрьмы Фото:

Актер Михаил Ефремов может подать повторное ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) по истечении определенного законом срока. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил адвокат Сергей Жорин, комментируя новость о том, что актер сорвал свое УДО.

«Вопрос об УДО решается судом, который учитывает поведение осужденного во время отбывания наказания, включая наличие поощрений и взысканий. Нарушения режима, такие как обнаружение запрещенных предметов, могут служить основанием для отказа в УДО. Точные временные рамки для повторного обращения зависят от конкретных обстоятельств и решения суда», – пояснил Жорин.

24 февраля стало известно, что Ефремов не сможет выйти на свободу досрочно, так как у него нашли смартфон, об этом пишет Shot. По словам Сергея Жорина, в соответствии с адвокатской этикой он не может комментировать конкретно дело актера, так как не ведет его. Однако в подобных ситуациях бывает следующее. При тех или иных нарушениях заключенных УДО не исключается полностью при благоприятном развитии событий и надлежащем поведении осужденного в дальнейшем.

«Условно-досрочное освобождение (УДО) в Российской Федерации регулируется следующими нормативными актами. Статьей 79 уголовного кодекса Российской Федерации, которая определяет основания и условия применения УДО, включая минимальные сроки отбытого наказания, необходимые для рассмотрения ходатайства об освобождении.

Также уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации (УИК РФ), статьей 175: устанавливает порядок подачи и рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении, включая обязанности администрации исправительного учреждения по направлению соответствующих документов в суд.

И уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (УПК РФ). Статьями 397: определяет полномочия суда по рассмотрению вопросов, связанных с исполнением приговоров, включая УДО. И статьей 399: регламентирует порядок рассмотрения судом материалов, касающихся исполнения наказания, в том числе ходатайств об условно-досрочном освобождении.

Эти нормы права совместно регулируют процесс условно-досрочного освобождения, определяя как материальные, так и процедурные аспекты его применения», — пояснил Жорин.

Михаил Ефремов в 2020 году получил восемь лет колонии по делу об аварии, в которой погиб человек. Суд не согласился с утверждениями защиты, что джипом сильно пьяного Ефремова управлял другой водитель. По данным журналистов, в тюрьме Ефремов раскаялся, исправно трудится и причащается.

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Актер Михаил Ефремов может подать повторное ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) по истечении определенного законом срока. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил адвокат Сергей Жорин, комментируя новость о том, что актер сорвал свое УДО. 24 февраля стало известно, что Ефремов не сможет выйти на свободу досрочно, так как у него нашли смартфон, об этом пишет Shot. По словам Сергея Жорина, в соответствии с адвокатской этикой он не может комментировать конкретно дело актера, так как не ведет его. Однако в подобных ситуациях бывает следующее. При тех или иных нарушениях заключенных УДО не исключается полностью при благоприятном развитии событий и надлежащем поведении осужденного в дальнейшем. «Условно-досрочное освобождение (УДО) в Российской Федерации регулируется следующими нормативными актами. Статьей 79 уголовного кодекса Российской Федерации, которая определяет основания и условия применения УДО, включая минимальные сроки отбытого наказания, необходимые для рассмотрения ходатайства об освобождении. Также уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации (УИК РФ), статьей 175: устанавливает порядок подачи и рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении, включая обязанности администрации исправительного учреждения по направлению соответствующих документов в суд. И уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (УПК РФ). Статьями 397: определяет полномочия суда по рассмотрению вопросов, связанных с исполнением приговоров, включая УДО. И статьей 399: регламентирует порядок рассмотрения судом материалов, касающихся исполнения наказания, в том числе ходатайств об условно-досрочном освобождении. Эти нормы права совместно регулируют процесс условно-досрочного освобождения, определяя как материальные, так и процедурные аспекты его применения», — пояснил Жорин. Михаил Ефремов в 2020 году получил восемь лет колонии по делу об аварии, в которой погиб человек. Суд не согласился с утверждениями защиты, что джипом сильно пьяного Ефремова управлял другой водитель. По данным журналистов, в тюрьме Ефремов раскаялся, исправно трудится и причащается.
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