Страны ЕС выступили против военной помощи Украине

Некоторые страны-члены Евросоюза не одобрили новый пакет военной поддержки Украине, предложенный руководителем европейской внешнеполитической службы Кайей Каллас. Согласно отчетам, Италия, Португалия и Испания выразили свое несогласие с предложением Каллас, поскольку они более озабочены вопросами увеличения оборонных затрат в Европе.
«За единым фронтом скрывается растущее разочарование некоторых стран тем, что они считают „отсутствием справедливости и солидарности среди государств-членов, поддерживающих Украину“. Структура предложения Каллас, которая основана на валовом национальном доходе стран, призвана заставить страны внести свою долю», — сообщает издание Politico.
Эти страны предложили исследовать альтернативные методы поддержки Украины, включая возможность выпуска еврооблигаций. Ожидается, что на экстренном саммите ЕС, запланированном на 6 марта, окончательное решение по вопросу оказания помощи Киеву может не быть принято.
Также обсуждается идея использования «финансовой гибкости» путем исключения оборонных расходов из расчета дефицита национальных бюджетов. По данным европейских дипломатов, Германия и Франция пока не дали окончательного ответа на предложение Каллас.
Не так давно в Евросоюзе велись переговоры о выделении Украине 20 миллиардов евро в рамках новой военной помощи. Об этом сообщало агентство Bloomberg. Инициатива включала поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, ракет высокой точности и беспилотников.
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