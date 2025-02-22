Bloomberg: в Европе идут разговоры о выделении Украине 20 миллиардов евро

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Инициатива ЕС включает поставку артиллерийских боеприпасов, пишет Bloomberg
Инициатива ЕС включает поставку артиллерийских боеприпасов, пишет Bloomberg Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз (ЕС) ведет переговоры о выделении Украине 20 миллиардов евро в рамках новой военной помощи. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Европейский союз готовит пакет дополнительной военной поддержки для Украины на сумму около 20 млрд евро», — говорится в материале агентства. Инициатива включает поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, ракет высокой точности и беспилотников.

Поддержка направлена на укрепление украинских военных бригад. Это происходит в условиях возможного мирного урегулирования с Россией по инициативе президента США Дональда Трампа, заключили в материале.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее упомянула о подготовке в ЕС нового пакета помощи для Украины на сумму 700 миллиардов евро, который будет направлен на финансирование оборонительных мероприятий. Ее венгерский коллега Петер Сийярто раскритиковал это заявление, отметив, что оно подчеркивает провоенную позицию Бербок и удивительные способности в математике, намекая на несуразность ее расчетов.

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Евросоюз (ЕС) ведет переговоры о выделении Украине 20 миллиардов евро в рамках новой военной помощи. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Европейский союз готовит пакет дополнительной военной поддержки для Украины на сумму около 20 млрд евро», — говорится в материале агентства. Инициатива включает поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, ракет высокой точности и беспилотников. Поддержка направлена на укрепление украинских военных бригад. Это происходит в условиях возможного мирного урегулирования с Россией по инициативе президента США Дональда Трампа, заключили в материале. Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее упомянула о подготовке в ЕС нового пакета помощи для Украины на сумму 700 миллиардов евро, который будет направлен на финансирование оборонительных мероприятий. Ее венгерский коллега Петер Сийярто раскритиковал это заявление, отметив, что оно подчеркивает провоенную позицию Бербок и удивительные способности в математике, намекая на несуразность ее расчетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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