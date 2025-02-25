Убитая главой села челябинка угрожала соседям расправой

25 февраля 2025 в 16:05 Размер текста - 17 +

Тело женщины со следами пыток нашли у дороги Фото: Илья Московец © URA.RU Соседи убитой 46-летней Гульназ Валеевой в поселке Рымникский Брединского района Челябинской области рассказали, что она конфликтовала со многими жителями, угрожала и била. Как сообщила URA.RU жительница поселка Наталья, многие сельчане пострадали от ее биты, поджогов и других пакостей. «Мой сын отказался полоть у нее огород, тогда она начала преследовать его с битой и угрожать. Ночью пришла к нашему дому и перекрыла газ, а когда фитиль погас, открыла снова. Я проснулась от резкого запаха и успела спасти семью», — сообщила URA.RU одна из местных жительниц. По словам других соседей, они часто вызывали участкового из-за угроз расправой и поджогов домов. Сельчане утверждают, что она часто била детей, собак и взрослых соседей битой. По их данным, таким образом она забила множество окрестных дивотных. По словам соседей, представитель правоохранительных органов сообщил им, что у женщины есть справка о психическом нездоровье. Как рассказала сайту «74.ру» сестра убитой Гульсум, женщина наоборот собирала бродячих животных и выхаживала их. По ее мнению, животные выбегали с территории дома, из-за чего и появлялись конфликты с соседями. Жестокое убийство жительницы села произошло вечером 23 февраля. По подозрению в похищении и убийстве человека задержаны глава Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрий Рудский, а также депутат Александр Брухаль и его сын Андрей. Между Валеевой и Рудским был давний конфликт со школы. Предварительно, они в состоянии алкогольного опьянения ворвались в дом женщины, силой загрузили ее в машину, вывезли в соседнее село Морозовку, где привязали к дереву, били, пытали и поджигали живьем. Потом зарезали, а тело выкинули у дороги. Валеева перед нападением успела вызвать полицию, но они нашли только ее труп. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соседи убитой 46-летней Гульназ Валеевой в поселке Рымникский Брединского района Челябинской области рассказали, что она конфликтовала со многими жителями, угрожала и била. Как сообщила URA.RU жительница поселка Наталья, многие сельчане пострадали от ее биты, поджогов и других пакостей. «Мой сын отказался полоть у нее огород, тогда она начала преследовать его с битой и угрожать. Ночью пришла к нашему дому и перекрыла газ, а когда фитиль погас, открыла снова. Я проснулась от резкого запаха и успела спасти семью», — сообщила URA.RU одна из местных жительниц. По словам других соседей, они часто вызывали участкового из-за угроз расправой и поджогов домов. Сельчане утверждают, что она часто била детей, собак и взрослых соседей битой. По их данным, таким образом она забила множество окрестных дивотных. По словам соседей, представитель правоохранительных органов сообщил им, что у женщины есть справка о психическом нездоровье. Как рассказала сайту «74.ру» сестра убитой Гульсум, женщина наоборот собирала бродячих животных и выхаживала их. По ее мнению, животные выбегали с территории дома, из-за чего и появлялись конфликты с соседями. Жестокое убийство жительницы села произошло вечером 23 февраля. По подозрению в похищении и убийстве человека задержаны глава Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрий Рудский, а также депутат Александр Брухаль и его сын Андрей. Между Валеевой и Рудским был давний конфликт со школы. Предварительно, они в состоянии алкогольного опьянения ворвались в дом женщины, силой загрузили ее в машину, вывезли в соседнее село Морозовку, где привязали к дереву, били, пытали и поджигали живьем. Потом зарезали, а тело выкинули у дороги. Валеева перед нападением успела вызвать полицию, но они нашли только ее труп.