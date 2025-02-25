По факту теракта в генконсульстве РФ в Марселе завели уголовное дело

После нападения на генеральное консульство России в Марселе было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский, отметив, что делом занимается уголовная полиция.
«По факту нападения на консульство было заведено уголовное дело, этим вопросом занимается именно уголовная полиция. Я думаю, что тут серьезное дело и будет и наказание соответствующее», — сказал Оранский. Его слова передает РИА Новости.
Оранский добавил, что пока не известно, какие обвинения будут предъявлены задержанным. Он заявил, что полиция Франции не делится информацией по делу с российскими дипломатами.
Консул также указал на высокий риск повторных провокаций против российских граждан и дипломатического персонала в Марселе, связанный с большим количеством украинцев в городе. Нападение произошло во время проукраинской манифестации, и нападавших, по его словам, было двое. Лицо одного из них попало на камеры видеонаблюдения консульства.
Оранский уточнил, что полиция Франции уже задержала двух граждан. «Вчера вечером мне поступил звонок из префектуры полиции о том, что оба подозреваемых были задержаны в ходе проведения проукраинского митинга в центре города», — уточнил он. По словам консула, оба задержанных являются гражданами Франции.
Ранее, 24 февраля, в годовщину российско-украинского конфликта, внутри консульства РФ в Марселе (Франция) произошел взрыв. По предварительным данным, кто-то бросил в здание коктейль Молотова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее терактом. Отмечается, что из людей никто не пострадал. Позже власти РФ обратились к Франции с требованием усилить меры безопасности для российских дипломатических учреждений во Франции.
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