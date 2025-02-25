По факту теракта в генконсульстве РФ в Марселе завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Во Франции завели уголовное дело по факту теракта в генконсульстве РФ в Марселе
Во Франции завели уголовное дело по факту теракта в генконсульстве РФ в Марселе Фото:
новость из сюжета
В консульстве РФ во Франции прогремел взрыв

После нападения на генеральное консульство России в Марселе было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский, отметив, что делом занимается уголовная полиция.

«По факту нападения на консульство было заведено уголовное дело, этим вопросом занимается именно уголовная полиция. Я думаю, что тут серьезное дело и будет и наказание соответствующее», — сказал Оранский. Его слова передает РИА Новости.

Оранский добавил, что пока не известно, какие обвинения будут предъявлены задержанным. Он заявил, что полиция Франции не делится информацией по делу с российскими дипломатами. 

Консул также указал на высокий риск повторных провокаций против российских граждан и дипломатического персонала в Марселе, связанный с большим количеством украинцев в городе. Нападение произошло во время проукраинской манифестации, и нападавших, по его словам, было двое. Лицо одного из них попало на камеры видеонаблюдения консульства.

Оранский уточнил, что полиция Франции уже задержала двух граждан. «Вчера вечером мне поступил звонок из префектуры полиции о том, что оба подозреваемых были задержаны в ходе проведения проукраинского митинга в центре города», — уточнил он. По словам консула, оба задержанных являются гражданами Франции.

Ранее, 24 февраля, в годовщину российско-украинского конфликта, внутри консульства РФ в Марселе (Франция) произошел взрыв. По предварительным данным, кто-то бросил в здание коктейль Молотова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее терактом. Отмечается, что из людей никто не пострадал. Позже власти РФ обратились к Франции с требованием усилить меры безопасности для российских дипломатических учреждений во Франции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После нападения на генеральное консульство России в Марселе было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский, отметив, что делом занимается уголовная полиция. «По факту нападения на консульство было заведено уголовное дело, этим вопросом занимается именно уголовная полиция. Я думаю, что тут серьезное дело и будет и наказание соответствующее», — сказал Оранский. Его слова передает РИА Новости. Оранский добавил, что пока не известно, какие обвинения будут предъявлены задержанным. Он заявил, что полиция Франции не делится информацией по делу с российскими дипломатами.  Консул также указал на высокий риск повторных провокаций против российских граждан и дипломатического персонала в Марселе, связанный с большим количеством украинцев в городе. Нападение произошло во время проукраинской манифестации, и нападавших, по его словам, было двое. Лицо одного из них попало на камеры видеонаблюдения консульства. Оранский уточнил, что полиция Франции уже задержала двух граждан. «Вчера вечером мне поступил звонок из префектуры полиции о том, что оба подозреваемых были задержаны в ходе проведения проукраинского митинга в центре города», — уточнил он. По словам консула, оба задержанных являются гражданами Франции. Ранее, 24 февраля, в годовщину российско-украинского конфликта, внутри консульства РФ в Марселе (Франция) произошел взрыв. По предварительным данным, кто-то бросил в здание коктейль Молотова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее терактом. Отмечается, что из людей никто не пострадал. Позже власти РФ обратились к Франции с требованием усилить меры безопасности для российских дипломатических учреждений во Франции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...