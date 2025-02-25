Свердловский СК возглавил бывший начальник курганского следкома

Свердловский СК возглавил генерал-майор Францишко

25 февраля 2025 в 16:49 Размер текста - 17 +

Богдану Францишко 50 лет Фото: сайт СУ СК по Курганоской области новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах В свердловском управлении СКР появился новый начальник. По данным источника URA.RU, им стал генерал-майор Богдан Францишко, прежде занимавший аналогичную должность в курганском СК. «Назначение состоялось сегодня. Францишко планировался на эту должность», — знает собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального СК. «Все актуальные изменения в структуре СУ отражаются на официальном сайте СУ», — заявили в ведомстве. Прежним руководителем областного СК был Константин Мирошниченко. Должность он получил в начале марта прошлого года, сменив Анатолия Надбитова, который, по данным URA.RU, должен был перейти в центральный аппарат Следственного комитета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловском управлении СКР появился новый начальник. По данным источника URA.RU, им стал генерал-майор Богдан Францишко, прежде занимавший аналогичную должность в курганском СК. «Назначение состоялось сегодня. Францишко планировался на эту должность», — знает собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального СК. «Все актуальные изменения в структуре СУ отражаются на официальном сайте СУ», — заявили в ведомстве. Прежним руководителем областного СК был Константин Мирошниченко. Должность он получил в начале марта прошлого года, сменив Анатолия Надбитова, который, по данным URA.RU, должен был перейти в центральный аппарат Следственного комитета.