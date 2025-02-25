Свердловский СК возглавил бывший начальник курганского следкома

Свердловский СК возглавил генерал-майор Францишко
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Богдану Францишко 50 лет
Богдану Францишко 50 лет Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

В свердловском управлении СКР появился новый начальник. По данным источника URA.RU, им стал генерал-майор Богдан Францишко, прежде занимавший аналогичную должность в курганском СК.

«Назначение состоялось сегодня. Францишко планировался на эту должность», — знает собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального СК. «Все актуальные изменения в структуре СУ отражаются на официальном сайте СУ», — заявили в ведомстве.

Прежним руководителем областного СК был Константин Мирошниченко. Должность он получил в начале марта прошлого года, сменив Анатолия Надбитова, который, по данным URA.RU, должен был перейти в центральный аппарат Следственного комитета.

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В свердловском управлении СКР появился новый начальник. По данным источника URA.RU, им стал генерал-майор Богдан Францишко, прежде занимавший аналогичную должность в курганском СК. «Назначение состоялось сегодня. Францишко планировался на эту должность», — знает собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального СК. «Все актуальные изменения в структуре СУ отражаются на официальном сайте СУ», — заявили в ведомстве. Прежним руководителем областного СК был Константин Мирошниченко. Должность он получил в начале марта прошлого года, сменив Анатолия Надбитова, который, по данным URA.RU, должен был перейти в центральный аппарат Следственного комитета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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