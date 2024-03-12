В Свердловской области сменился главный следователь. Скрин

13 марта 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Эта перестановка в руководстве свердловского СК — вторая за год Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полковник юстиции Константин Мирошниченко стал новым исполняющим обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области. На этом посту он сменил Анатолия Надбитова, командовавшего управлением последний год. Надбитов переведен на позицию первого зама Мирошниченко, то есть они поменялись местами. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства в разделе «Руководство». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. Там воздержались от комментариев. Новость по теме Что известно про Константина Мирошниченко О том, что Надбитов, возглавлявший свердловское СУ СКР в статусе «и. о.», отказался стать полновесным начальником, URA.RU сообщило 5 марта. Ожидается, что Надбитов в ближайшее время переедет в Москву и получит должность в центральном аппарате Следственного комитета. Мирошниченко с 30 августа 2011 года занимал должность замруководителя следственного управления СКР по Челябинской области. А 9 января 2023 года глава ведомства Александр Бастрыкин перевел его на должность замруководителя СУ СК России по Свердловской области. Скрин: официальный сайт СУ СКР по Свердловской области

Полковник юстиции Константин Мирошниченко стал новым исполняющим обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области. На этом посту он сменил Анатолия Надбитова, командовавшего управлением последний год. Надбитов переведен на позицию первого зама Мирошниченко, то есть они поменялись местами. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства в разделе «Руководство». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. Там воздержались от комментариев. О том, что Надбитов, возглавлявший свердловское СУ СКР в статусе «и. о.», отказался стать полновесным начальником, URA.RU сообщило 5 марта. Ожидается, что Надбитов в ближайшее время переедет в Москву и получит должность в центральном аппарате Следственного комитета. Мирошниченко с 30 августа 2011 года занимал должность замруководителя следственного управления СКР по Челябинской области. А 9 января 2023 года глава ведомства Александр Бастрыкин перевел его на должность замруководителя СУ СК России по Свердловской области.